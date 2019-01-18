Петро Порошенко сьогодні у Черкаській області вшанував пам'ять першого митрополита Української автокефальної православної церкви - Василя Липківського.

Президент підкреслив, що Василь Липківський боровся за самостійність української церкви на початку ХХ століття. Тепер у Черкасах є й пам'ятник цьому видатному діячу.

"Сто років потому ми з вами, не лише, його блаженство, і президент, а ми звами, кожен з вас здійсниди мрію і завершили справу всього життя митрополита Василія. Справедливість по відношенню до митрополита відновлено. А українська церква, автокефальна, помісна православна церква України постала серед рівних інших правосланвих церков світу. П'ятнадцять зірочок помісних церков. А найяскравіша зірка, найважливіша для нас українців сьогодні серед цього сузір'я", - говорить Петро Порошенко, президент України.