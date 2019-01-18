Готівкова революція! Субсидії видаватимуть на руки живими грошима. Монетизацію влада обіцяла давно, але тільки зараз вирішила перейти саме до готівкової форми. Масштаб - шість мільярдів гривень на місяць. Проте, отримати кошти зможуть не всі субсидіанти.

Кому пощастить? Та хто матиме субсидію по-старому - лише на папері? Розбиралася Інна Томіна.

"Надурить, сто відсотків! Вони або зріжуть норми споживання, або ше шось придумають", - говортиь Михайло Александров, пенсіонер, субсидіант.

Ось так категорично Михайло Александров оцінює перспективи прийдешньої реформи субсидій. Каже, новини про "живі гроші" себто монетизація зараз топ-тема серед усіх його знайомих. Тих, в кого нема грошей оплатити комуналку. Пенсія в чоловіка дві тисячі. А суми в квитанціях, як-то кажуть - чорним по білому…

"Якщо 100 кіловат електроенергії - це сто гривень, 200 кубів газу це вже тисячу сімсот. Плюс телефон, плюс комунальні послуги 300-400 гривень, вода каналізація сміття, квартплата. От і виходить, що я не вкладаюся навіть у свою пенсію. Це виходить десь 2400-2500".

Із цих двох із половиною тисяч держава компенсує пану Михайлу більше половини 1700. Крім того, чоловік заощадливий. Після утеплення квартири та установки нового котла - зекономив три тисячі! Але такого вдалося досягти лише в квартирі, а от у приватному будинку субсидія ледь покриває спожите.

"Тут у мене, як кажуть, я впрітірочку. Трошки я зекономив, але я розумний і хитрий. Я в свій час не викинув грубку. По газу у мене ось за рік - 3400 економії. Так, шо якби була монетизація, я міг використати ці гроші".

Тепер пенсіонер хвилюється, що і грошей на руки не отримає, і чесно зекономлене - спишуть. Бо не зовсім розуміє, як же відбуватиметься розрекламована монетизація субсидій.

"Як всі українці знають, ми розпочали з 1 січня процес монетизації субсидій, який дасть можливість кожному громадянину україни отримати грошові форми", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Чиновники запевняють - для споживачів схема проста. А от держава ще має обрати, який з двох варіантів ефективніший. За півроку мають визначити, Як краще людям готівку видавати - всю субсидію щомісяця, чи лише зекономлені суми в кінці опалювального сезону. Останній варіант - торкнеться небагатьох:

"Йдеться лише про тих, які стали субсидіантами в 2019 році (для старих лишається все по старому) буде мати обліковий запис в Ощадбанку, з якого автоматом списуються ці субсидійні гроші, фактично за заявками надавачів послуг - підприємств монополістів. Тобто людина нічого фактично не знає крім того, що їй нарахували", - говорить Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі "Опора".

Про те, скільки сплачено і скільки потрібно доплатити, Ощадбанк інформуватиме через Sms. Звичайні платіжки теж надсилатимуть поштою. А в кінці сезону банк має видати споживачу його залишок - готівкою.

"Отримати гроші вживу можна буде лише у тому випадку, коли знову ж таки Ощадбанк відкриє спеціальний картковий рахунок, на який він перерахує залишену суму коштів у тому випадку, якшо людина економила", - говорить Андрій Нікончук експерт з питань житлово-комунального господарства.

Критики такої формули називають цей підхід - "псевдомонетизацією". Бо ж перевірити - чи не нарахували тобі постачальники зайвих кубометрів чи кіловатів - буде нелегко

"Люди не зможуть внести свої реальні споживання. Там, де передбачається безготівкова форма, гроші зайдуть і вийдуть автоматично, люди не матимуть до цього рахунку ніякого відношення", - говорить Марія Яковлева, експерт з енергетичних питань.

В іншому варіанті держава пропонує всі субсидійні гроші щомісяця перекидати людям на платіжні картки - пенсійні чи зарплатні. Почати хочуть із березня. Головне, щоб витрачала ці кошти людина за призначенням. Інакше - субсидії позбавлять.

"Основне їхнє завдання, після того, як вони отримують ці кошти вже самостійно проводити оплату житлово-комунальних послуг починаючи за лютий у березні", - говорить Віталій Музиченко, директор Департаменту держсоцдопомоги Міністерства соціальної політики.

За даними Мінсоцу, сьогодні в Україні 4 мільйони субсидіантів, середній розмір допомоги - 1,5 тисячі гривень. Тобто, щомісяця на руки людям треба видавати по 6 мільярдів!

"Ми розуміємо, що передвиборчий період... Тому я би все таки цю субсидію, живими грошима, вже виплачувала в квітні - травні. Чому? Коли у нас закінчується опалювальний сезон і сума до виплати буде значно меншою", - говорить Тетяна Бойко.

"Самим великим плюсом у цій процедурі є те, що таким чином держава намагається виховати енергоощадливого споживача. Але я б не радив усім дуже радіти з даного питання, тому що рік, два, три таким чином буде відбуватися, а потім держава візьме і прийме рішення, що ви знаєте шановні друзі ми хочемо привести до реальних обєктивних показників нові норми споживання - Понизити їх", - говорить Андрій Нікончук, експерт з питань житлово-комунального господарства.

Та все ж монетизація не матиме зворотньої дії. Бо ж Україна пообіцяла її вже давно - і не тільки своїм незаможним співвітчизникам, а й грошовитим міжнародним кредиторам.