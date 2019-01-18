У 2019 році в Україні паралельно працюватимуть два механізми монетизації субсидій - безготівковий та готівковий. Як це буде працювати, розповів експерт Реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер".

"Нарешті люди починають розуміти, наскільки вони персонально субсидій отримали і скільки ця послуга коштує. Тобто де-факто, зараз субсидіанти почнуть розуміти і цінувати ті послуги які їм надають. Крім того, зараз ми створюємо ситуацію, за якої людям, гроші які вони отримують на кінці сезону, зможуть розпорядиться як хочуть, але ці гроші обмежувальні у використанні",- сказав єксперт.

Однак Павлюк вважає, що отримані гроші від монетизації субсидій потрібно розділити на дві категорії.

"Я вважаю що потрібно розділити на 2 категорії: або на енергію, або на матеріали з утеплення своєї квартири, наприклад. Але зараз - буде без обмежень. Схема монетизації, яка запущена з 1 січня, вона не видається грошима реальними, вона видається, умовно кажучи, банківським рахунком",- пояснив експерт.

Окрім того, експерт заявив, якщо отримані кошти від субсидії будуть витрачати на інші послуги, то можна просто позбавляти субсидії.