Верховна Рада починає роботу після новорічних свят і має намір розглянути кілька найважливіших законів, в тому числі змінити до Конституції заради ЄС і НАТО, а також блок законів з сектора нацбезпеки. Про це в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Основні і ключові задачі я думаю на початок нової сесії, це ми почнемо з голосування за стратегічний курс України, зміни до Конституції заради НАТО та ЕС, і я думаю буде проголосовано, і дасть більше ніж 300 голосів. Обов’язково будуть проголосовані всі соціальні питання, дуже багато аграрних питань які захищають фермерів. Треба не забувати що ми прийняли закон про національну безпеку. Є 4 ключові моменти, які ми повинні на даний момент вирішити. Це цивільний контроль над службою безпеки, маємо обов’язково зробити прозоро закупівлю, маємо внести зміни про державну оборону і багато інших речей. Тому питання національної безпеки і оборони України, таких питань дуже багато",- розповіла Ірина Луценко.

Також депутат розказала, про програму соціальної допомоги від уряду.

"Питання субсидії, тобто допомоги, які не можуть оплатити на всі комунальні послуги вирішується тепер уже й монетизацію субсидії. Тепер це ще більше частина соціальної програми сьогоднішнього уряду, але чому ми говоримо про верифікацію цих пільг, тому що ця важка ситуація склалася - це наслідок яка спостерігалася давно, і одна з причин, є газові угоди Тимошенко. Ми добавили пільги тимчасово переміщеним особам, матерям вдовам, учасникам АТО, і багато іншого. Я думаю це приведе до єдиного перерозводілу",- сказала Луценко.