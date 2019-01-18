Де наступного разу може вибухнути не може передбачити ніхто

Цієї зими у новинах тема газу. Не тільки того, так би мовити, "політичного газу", про який всі вже звикли бачити повідомлення у ЗМІ. Звичайний побутовий газ, на жаль, також серед заголовків. Грузія, Росія, Франція... Географія вибухів охоплює всю Європу.

Характер трагедій - також різний. Об'єднує їх одне - можуть постраждати звичайні люди, і ніхто не може відчувати себе на сто відсотків безпечно. Чому? Знає Олена Зоріна, далі її матеріал.

Це не кадри терактів. А наслідки витоку... газу. І Україна. Це лише хроніки останніх кількох тижнів. Трагедії, що забирають подекуди десятки життів.

"Мы, к сожалению, обречены на все большее количество подобного рода инцидентов", - говорить Валентин Землянський, експерт з газових питань.

Що ж стає причиною?

"Слегка пострадал. Вон руки. - Ты смотри сколько людей живет! Дети, все! В голове что-то есть у тебя? - Я спал, оно все бахнуло".

Вибиті шибки і двері, задимлена квартира. Це жовтень минулого року, околиця столиці.

"Щось поставили варити викіпіло. П'яні були і взорвалась квартира".

Марії і майже дворічному Максимку пощастило. На момент вибуху їх удома не було. Дізнались про все від сусідів.

"Отаке скло було вибито. В мене подоконнік потріщав ще на п'ятому етажі. Тільки ремонт зробили і повністю тріснув. Ніяк ліфт не можуть даже сдєлать, на п'ятий поверх приходиться ходить пішком. А єсть діти, що на 9 поверсі, коляски возять в руках. І ніхто нічого не робить", - говорить Марія, мешканка будинку на вулиці Зодчих.

Два місяці без газу і гарячої води. Тепер про цю історію нагадують новенькі пластикові вікна біля злощасної квартири. Чи живуть там забудькуваті горе-підривники невідомо.

"Пять минут еще и было бы достаточно, чтобы взорвался весь подъезд. Это ж хуже чем террористка", - говорить Юрій Островський, мешканець будинку на вулиці Саратовській.

Тепер 10 січня для мешканців цієї столичної хрущівки - другий день народження. Дякувати Світлані, яка рано-вранці прокинулася від запаху газу і забила на сполох.

"При крупном взрыве нашого подъезда не было, а все остальные просто бы сложились гармошкой".

Спочатку Світлана з чоловіком шукали витік самостійно.

"Когда пошли по квартире уже именно в ванной, а в ванной вытяжка, вот там была газовая камера. Очень много газа было. Воняло везде, и пятый этаж и наш этаж", - говорить Світлана Шевченко, мешканка будинку на вулиці Саратовській.

Виявилося - джерело небезпеки зовсім поруч, за стіною, у сусідки.

"Когда поднесли к Ириной двери очень долго пищал аппарат. Она громко сказала: "Да, это суицид!" Она абсолютно одета была и когда у нее попросили документы, она достала их из кармана курточки", - говорить Світлана Шевченко, мешканка будинку на вулиці Саратовській.

Ірина перерізала газовий шланг. Яким насправді був її задум - поки що невідомо. Жінку, до слова, колишню вчительку початкових класів, забрали у психіатричну лікарню. Та що буде, коли вона повернеться - ніхто не знає.

"Мы сейчас вот вышли и я перекрыла газ. Мы постоянно перекрываем его. Мы ложимся спать, перекрываем его, потому что не знаем что будет", - говорить Вероніка Долженкова, мешканка будинку на вулиці Саратовській.

Мешканці будинку пишуть листи в СБУ, поліцію та прокуратуру з проханням розібратися в цій історії. І про всяк випадок намагаються убезпечити себе самостійно.

"Мы приняли решение таким вот образом заблокировать вход в квартиру".

Але не в усіх таких історіях буває хеппі-енд. Рахунок під час витоку газу - йде на хвилини.

"Концентрация метана в воздухе для того, чтобы произошел хлопок составляет всего 4%. То есть, вот только запахло газом - можете считать, что у вас начала набираться критическая масса", - говорить Валентин Землянський, експерт з газових питань.

Застрахуватися від божевільних чи неблагонадійних сусідів неможливо. Як і передбачити, хто нехтує елементарними правилами безпеки. В холод увімкнені газові комфорки чи духовка - це додаткове джерело обігріву. А дедалі частіше, й основне, коли люди переходять на індивідуальне опалення і встановлюють газові котли.

"Там, де з'являється газовий пристрій, там обов'язково має бути індивідуальний димовентканал, який має обслуговуватися належним чином. І це створює додаткову небезпеку", - говорить Олексій Кучеренко, міністр житлово-комунального господарства України (2007-2010) .

На практиці перевірка на безпеку приладів і їх підключення, це головний біль самого споживача. В облгазів, які мали ревізорські повноваження, від середини минулого року руки зв'язані.

"За это отвечает сам жилец. Он обязан заключить договор на обслуживание этого газового оборудования с любой компанией, которая имеет соответсвующие разрешения на проведение этого обслуживания", - говорить Олексій Говорун, начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Київоблгаз" .

Відтак, дозволи і висновки про справність приладів, кажуть тут, стали стали добре надлагодженим бізнесом.

"В Киевской области в далеких районах за 80 гривен за этот листочек, а в Киево-Святошинском за 200, вот это бизнес", - говорить Олексій Говорун, начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Київоблгаз".

Годі й казати про перевірку в будинках вентиляції і самих мереж. Експерти радять проводити їх хоча б разів на рік. Тим паче рахунки за це ЖЕКи та інші управляючі компанії, регулярно виставляють.

"З людей стягуються цей тариф, але потім ці гроші не йдуть на безпеку, на технічне переобладнання, а йде в непрозорий спосіб в кишені осіб, які потім випливають у нас в журналах Форбс", - пояснює Олексій Кучеренко.

"Внутридомовые сети непонятно у кого на балансе, то есть они не на балансе облгазов и они не на балансе у ЖЭКов, то есть такая как бы вольница. Облгазы по большому счету отвечают только за вход в дом", - говорить Валентин Землянський, експерт з газових питань.

Тому де наступного разу може вибухнути не може передбачити ніхто.

Це Фастів, місто майже за 80 кілометрів від столиці. Більшість мешканців давно гріються від газових котлів.

Руїни на місці квартир, а замість речей гори сміття. Тепер жити тут неможливо, та навіть ходити вкрай небезпечно. Трагедия, що сколихнула всю Україну. Вибух у п'ятиповерхівці на Київщині забрав життя двох людей і залишив просто неба 3 десятки сімей. Що ж стало причиною? Витік газу чи щось інше? Слідчі встановлюють і досі.

Котел, увімкнена комфорка або ж вибухівка? Чиновники, газовики і слідчі за місяць після трагедії чітких причин назвати не можуть. Усі чекають на результати експертиз.

"Офіційна робоча версія слідства - це вибух газу", - говорить Михайло Нетяжук, міський голова Фастова.

"По характеру произошедшего, по отсутствию сажи, по характеру самого взрыва это вообще не напоминает взрыв после утечки газа", - говорить Олексій Говорун, начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Київоблгаз".

Сергій та Ірина втратили все. Вони жили на поверх вище від квартири, де стався вибух.

"У нас диван там стояв, тут ми зробили невеличку робочу зону. Там не було що забирати. Якісь заощадження, все, побутова техніка, коштовності, іграшки дитячі. Син зараз задає нам питання: "Мама, чому?" Дуже тяжко дитині пояснювати".

Маленького Сашка та Ірини вдома не було. А от Сергій дивом вижив. Пролетів два поверхи і отямився вже під завалами.

"Підлога з-під низу почала летіти вверх. Якесь незрозуміле ярке світло, летівши вниз, бачив, що ці бетонні перекриття летіли зі мною", - говорить Сергій Мацвейко, постраждалий під час вибуху

Марія із дітьми залишилися неушкодженими, хоча житло теж зруйноване вщент.

"Ось моя квартира. Тут ми починали робити ремонт. Нещодавно тільки поміняли проводку. Оце моя кухня. Тут у нас було дві кладовочки. Біля цієї стіни знаходилось ліжко, на якому в момент взриву ми ще лежали я і діти. Діти просто накрились одіялом. Мені здавалося, що весь будинок йде під землю", - говорить Марія Сас, мешканка зруйнованого будинку.

Сергій кілька тижнів провів у лікарні - і попереду ще можлива операція. До всього, 5 тисяч гривень щомісяця тепер сім'я платить за оренду квартири. Міська влада виділила майже 90 тисяч гривень кожній постраждалій родині, але цього - замало для тих, хто втратив усе.

"Ми сформували пакет документів щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету в сумі 18,5 мільйонів гривень для придбання житла для відселення мешканців постраждалих квартир", - говорить Михайло Нетяжук, міський голова Фастова.

У мерії обіцяють: рішення може бути найближчим часом.

"Нам називали, що за січень місяць ми отримаємо компенсацію і зможемо щось купити, зараз я чую, березень місяць. Люди добрі, який березень. Ми на вулиці! Без нічого. Чому ми сьогодні маємо ходити з простягнутою рукою?" - говорить Ірина Володченко, мешканка зруйнованого будинку.

Півтора зруйнованих під'їзди відновленню не підлягають. Їх треба відбудовувати наново. А врешту будинку вже повернулися люди. Комунікації, в тому числі і газ, теж піключили.