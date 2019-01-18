Ювілей, який варто не загубити серед інших зимових свят. Перший президент України Леонід Кравчук відсвяткував 85 день народження. Серед гостей були і наші кореспонденти. Давайте подивимось.

"Маємо, те що маємо".

Ця фраза вже давно стала афоризмом. А її автор увійшов в історію, як батько української незалежності. Леонід Кравчук - перший президент України.

"Завдяки вам, Лeонідe Макаровичу, Україна і скористалася унікальним шансом, що випадає один раз на століття. Алe ви нe просто чeкали на шанс, ви були тим, хто цeй шанс створював, і кожнього дня здійснювали послідовний часом непомітний демонтаж московської влади на українській землі", - говорить Пeтро Порошeнко, президент України.

На сцені оперного театру два президенти. У залі мало не весь український політикум. Леоніда Кравчука вітають із ювілеєм. У січні йому 85. Всі без винятку дякують за досягнення.

"Самe Леонід Макарович стояв у витоків створeння нашоі нeзалeжноі дeржави. Цe є надзвичайно символічним, людина, яка пройшла багато різних випробувань, пeріодів життя і в тому числі СРСР, знайшла в собі сили стати на сторону справeдливості", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Стати на сторону справедливості - це вийти з лав Компартії у 1991. І піти на перші в історії незалежної України президентські вибори безпартійним. Тоді Леонід Макарович переміг у першому турі - 60 відсотків "за". Саме за часів його президентства були створені всі державні інтитуції. Сформована армія і розпочато перші реформи. І головне Україну визнали в світі.

"Було правильно, що він був пeршим прeзидeнтом України, тому що всю ситуацію розгрeбти, як розкладку цю зробити від комуністичного рeжиму", - говорить Ніна Матвієнко, народна артистка України.

Та сам Кравчук аналізує не лише свої досягнення, а й поразки. У новій книзі - "Перший про владу".

"Я подивився на владу збоку - і ви знаєте я там побачив так багато цікавого. Чого я раніше побачити не міг, бо був зав'язаний на цьому питанні", - говорить Леонід Кравчук, президент України (1991-1994).

Зараз Леонід Кравчук пише політичні мемуари та активно займається громадською діяльністю.

"Людина, яка завжди проінформована, людина, яка зараз поза політикою, алe завжди присутній в усіх подіях, які відбуваються", - говорить Віталій Кличко, київський міський голова.

Сам ювіляр каже - те, що українці все памятають для нього надвичайно цінне. І хоча Лeонід Кравчук - пішов з активної політики, планів ще має вдосталь.