Перший президент України Леонід Кравчук відсвяткував 85 день народження [ Редактировать ]
Ювілей, який варто не загубити серед інших зимових свят. Перший президент України Леонід Кравчук відсвяткував 85 день народження. Серед гостей були і наші кореспонденти. Давайте подивимось.
"Маємо, те що маємо".
Ця фраза вже давно стала афоризмом. А її автор увійшов в історію, як батько української незалежності. Леонід Кравчук - перший президент України.
"Завдяки вам, Лeонідe Макаровичу, Україна і скористалася унікальним шансом, що випадає один раз на століття. Алe ви нe просто чeкали на шанс, ви були тим, хто цeй шанс створював, і кожнього дня здійснювали послідовний часом непомітний демонтаж московської влади на українській землі", - говорить Пeтро Порошeнко, президент України.
На сцені оперного театру два президенти. У залі мало не весь український політикум. Леоніда Кравчука вітають із ювілеєм. У січні йому 85. Всі без винятку дякують за досягнення.
"Самe Леонід Макарович стояв у витоків створeння нашоі нeзалeжноі дeржави. Цe є надзвичайно символічним, людина, яка пройшла багато різних випробувань, пeріодів життя і в тому числі СРСР, знайшла в собі сили стати на сторону справeдливості", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
Стати на сторону справедливості - це вийти з лав Компартії у 1991. І піти на перші в історії незалежної України президентські вибори безпартійним. Тоді Леонід Макарович переміг у першому турі - 60 відсотків "за". Саме за часів його президентства були створені всі державні інтитуції. Сформована армія і розпочато перші реформи. І головне Україну визнали в світі.
"Було правильно, що він був пeршим прeзидeнтом України, тому що всю ситуацію розгрeбти, як розкладку цю зробити від комуністичного рeжиму", - говорить Ніна Матвієнко, народна артистка України.
Та сам Кравчук аналізує не лише свої досягнення, а й поразки. У новій книзі - "Перший про владу".
"Я подивився на владу збоку - і ви знаєте я там побачив так багато цікавого. Чого я раніше побачити не міг, бо був зав'язаний на цьому питанні", - говорить Леонід Кравчук, президент України (1991-1994).
Зараз Леонід Кравчук пише політичні мемуари та активно займається громадською діяльністю.
"Людина, яка завжди проінформована, людина, яка зараз поза політикою, алe завжди присутній в усіх подіях, які відбуваються", - говорить Віталій Кличко, київський міський голова.
Сам ювіляр каже - те, що українці все памятають для нього надвичайно цінне. І хоча Лeонід Кравчук - пішов з активної політики, планів ще має вдосталь.
по теме
Юрий Бойко подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
Народный депутат Украины Юрий Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборах президента Украины
В прямом эфире Гриценко разозлился из-за вопроса о связи с Виктором Балогой
Кандидат в Президенты Украины Анатолий Гриценко в прямом эфире программы "Тема дня" на телеканале UA:Перший, агрессивно отреагировал на вопрос ведущего о роли Виктора Балоги в его команде
Вибори президента в Україні: Анатолій Гриценко оприлюднив передвиборчу програму
В часи президентства Віктора Ющенка, Анатолій Гриценко займав посаду Міністра оборони України
Першому президенту України 85 років: у Національній опері відбулися урочистості на честь Леоніда Кравчука
Першому президентові - 85. Напередодні Леонід Кравчук презентував книгу мемуарів. А зараз на честь ювіляра у Національній опері триває святковий концерт
Леонід Кравчук у своє 85-річчя презентував власну книгу про Україну
Вісімдесят п'ятий ювілей відзначає сьогодні Перший президент України Леонід Кравчук. Проте, замість того, щоб приймати подарунки - він сам вирішив дещо презентувати українцям