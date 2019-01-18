Але не "Нафтогазом" єдиним. В Україні є цілий прошарок державних менеджерів, які можуть цілком легально за рахунок бюджету стали мільйонерами. Хто ці люди? Та скільки вони заробляють? Нагадає наша довідка.

Кому в Україні жити добре? Хто вони - мільойнери на казенному утриманні?

Лідерство серед державних товстосумів упевнено утримують керівники "Нафтогазу". Їхні зарплати - мільйони гривень, а премії - мільйони доларів!

Зарплати та статки інших значно скромніші, хоча уяву пересічного українця теж вражають.

Ігор Смілянський - генеральний директор "Укрпошти". І один із небагатьох топ-чиновників, які не приховують своїх офіційних заробітків. Його щомісячня зарплата понад 300 тисяч гривень. Тобто більше 10 тисяч доларів. За європейськими мірками - не найбільша зарплата топ-менеджера, та в українських реаліях сума солідна. Настільки, що навіть прем'єра непокоїть. Ще наприкінці минулого року Володимир Гройсман обіцяв приземлити "космічні" зарплати державних управлінців. Та чи вдалося?

Принаймні, за інформацією ЗМІ, в "Укрзалізниці" цьогоріч зарплати навпаки - зростуть. Наглядова рада компанії схвалила фінансовий план, за яким управлінці отримуватимуть втричі більше! Члени наглядової ради - по півмільйона гривень, а керівники - більше ста тисяч.

До речі, заробітки державних багатіїв - інформація для широкого загалу часто засекречена. А тому й чутками обростають. Приміром, ходили легенди про мільйонні доходи польського легіонера - екс-очільника "Укрзалізниці". Та скільки заробляв в Україні Войцех Бальчун - точно невідомо.

Натомість зарплата його земляка Славоміра Новака, який керує "Укравтодором" - відома. Принаймні за інформацією з Єдиного держреєстру декларацій, він заробляє понад 300 тисяч гривень.

Приблизно стільки ж мають керівники Національного банку. До слова, вони значно збільшили свої оклади восени 2017.

Такі високі зарплати хоч і шокують декого, мають стримувати корупційні апетити. Тому в керівників Антикорупційних відомств - зарплати більше 100 тисяч гривень. Так само будуть отримувати й судді Антикорупційного суду.

А от в Кабміні, і на Банковійзарплати значно скромніші. Петро Порошенко за президентство щомісяця одержує близько 30 тисяч гривень. У прем'єра Володимира Гройсмана майже 40 тисяч. А от спікер Андрій Парубій ще багатший у нього понад 40. Загалом наші депутати отримують з державної скарбниці в районі 30 тисяч. Плюс ціла низка привілеїв і державних пільг. До того ж, майже усі вони люди й так далеко не бідні. І на "одну зарплату" - точно не живуть.

В Украине есть целая прослойка государственных менеджеров, которые могут вполне легально за счет бюджета стать миллионерами. Есть ли выгода для государства от высоких зарплат и премий в Украине? И насколько их можно снизить? Об этом в эфире "Подробности недели" рассказал Олег Устенко, известный экономист и президент Гарвардского клуба Украины.

- Ваш прогноз - согласится нынешнее руководство "Нафтогаза" работать в условиях значительно более низкой оплаты труда, которая требуется в Кабмине? И будет такое снижение справедливым?

- Любая заработная плата всегда базируется на, так называемую, альтернативную стоимость. Если ты зарабатываешь 2 млн, а тебе предлагают 5 млн, то ты теряешь 3 млн. У меня большие сомнения составляет то, что глава НАК "Нафтогаза" или весь топ-менеджмент в равности стоит тех денег, которые им платят. Есть сомнения, уйди они в частный сектор или на другие предприятия, смогут ли они зарабатывать точно такие же деньги. Поэтому, их альтернативная стоимость сейчас в минусовой зоне находится.

То, что они получают сейчас - это уже премиальные деньги, по сравнению с тем, сколько бы им платил рынок. Это первое. Второе, не забывайте, когда есть достаточно высокая заработная плата (более, чем 100 тысяч долларов в год,), то, скорее всего, 110-120 - вы не почувствуете отличия. А когда зарплата - 1 млн в год, то каждый последующий миллион, конечно, привлекателен, но он, опять таки, не сделает разницу в уровне жизни.

Не забывайте, что речь идет про государственные компании, где владельцем является не отдельно Кобалев, не отдельно наблюдательный совет НАК "Нафтогаз", там идут еще и другие мотиваторы. Вы улучшаете резко свое резюме, значит, впоследствии вы можете уйти в частный сектор, имея более высокую заработную плату. А потом, по большому счету, если вы посмотрите, есть такой клуб - "Лиги плюща" топ университетов США, там сделали исследование и посмотрели, что 0,5 выпускников топовых университетов, по крайней мере США, получают сумму соизмеримую с теми сумами, которые получают НАК "Нафтогаз".

- Вообще, как определить оптимальный размер оплаты труда для руководителей государственных компаний? Чтобы и специалистов найти, и чтобы люди не разозлить выплатой безумных миллионов чиновникам.

- Если посмотреть на другие страны. Если посмотрите на скандинавские страны и аналогичные компании, который работают там в секторе газа и нефти, вы увидите, что их заработные платы в разы меньше. Любая зарплата такого топа складывается из фиксированной суммы + дополнительные компенсаторы и бонусы. Но, как правило, это не слишком так уж сильно отличается и выбивается за грани разумного, если мы говорим об экономики той или иной страны. Вот к примеру, размер премии, которые в НАК "Нафтогазе" дали, это 1, 2 млрд гривен.

Представьте себе, что это соизмеримо с программами лечения детей всей Украины. И тут же заработная плата важна, как экономический фактор, но есть и другие мотиваторы. Но не стоит забывать о социальной справедливости.

Еще одна тема, которую стоит обсудить. Глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что ожидает в этом году несколько траншей от МВФ в целом более чем на два с половиной миллиарда долларов. Амбиция понятная, но реалистичная? Конечно, благодаря кредитам от Фонда резервы Нацбанка уже достигли 5-летнего максимума, это почти 21 млрд долларов. Но и возвращать надо значительную сумму - только в ближайшие два года Украине придется выплатить почти 12-ть миллиардов долларов внешнего долга, плюс - обеспечить финансовую стабильность внутри государства.

- Верите ли вы в то, что Украина действительно получит еще два транша от МВФ в этом году двойных выборов? Или это напрасные надежды?

- Я бы вот что сказал, в этом году нам надо 9,1 млрд долларов денег в иностранной валюте, чтобы гасить наши затраты внутри страны и выплачивать кредиты страны. Т.е, у нас есть часть долга, который делали в Украине внутренне, когда гривне не верили, его делали в долларах США. 9.1 млрд - это потребность в выплате на этот год. Есть еще дополнительная потребность от частного сектора, от того, что у нас идет торговый дефицит. Всего около 12 млрд долларов.

Поэтому, когда мы говорим 12 млрд долларов потребность на этот год, а МВФ 2,6 млрд, очевидно этих денег не хватает. Власть абсолютно очевидно мотивирована на то, чтобы выгрести все, что можно и от МВФ и от европейских структур. И, в общем-то, может это неплохо, если бы у нас проходили реформы. Откровенно говоря, я не очень верю, что даже при такой откровенной потребности в валюте, сотрудничество с фондом будет продолжено эффективно на протяжении этого года. И вот почему. Я не верю, что после первого транша, который мы возможно получим в этом году, до или в мае этого года, после этого будет продолжение этой истории.

Во-первых, Украина никогда не заканчивала свою историю с МВФ, доводя ее до логического конца, примером может быть прежняя программа. А также мы должны ответить себе на вопрос, мы действительно реалисты, который верят в то, что до мая правительство пойдет на повышение тарифов? Для этого резолюция должна быть подписана в апреле, т.е. между первым и вторым туром президентских выборов.

В мае должна быть заполнена такая матрица, которая идет в приложениях к меморандуму с МВФ о, не просто передаче дел в антикоррупционный суд, а и о том, кто точно посажен, какие дела были разобраны. Речь идет о министрах, зам министров, вице-премьеров. В прошлом году по всем антикоррупционным делам смогли собрать около 10 тысяч долларов. Возникает вопрос, как выдержать финансовую стабильность, если нет МВФ.