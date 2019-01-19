Юний винахідник створив вітрогенератор для зменшення збитків метрополітену

Сьогодні увесь світ відзначає День дітей-винахідників. Щороку тисячі юних геніїв вигадують різноманітні пристрої, вдосконалюють роботів і техніку. Герой нашого наступного сюжету вкотре доводить - школярі здатні не лише помічати те, що дорослі щодня ігнорують, а й перетворювати свої спостереження в наукову розробку