Facebook тестирует новую соцсеть для подростков [ Редактировать ]
Уже несколько месяцев сотрудники компании Facebook разрабатывают новую соцсети для подростков. В ней будут присутствовать смешные видеоролики, анимации и мемы. Данная социальная сеть получит название LOL. Об этом сообщает TechCrunch. Данную информацию также подтверждают и в самой компании.
Пока социальная сеть находится в стадии закрытого бета-теста. Около ста американских старшеклассников как фокус-группа участвуют в его испытаниях. Подростки подписали соглашения о неразглашении, а сам проект находится на ранней стадии разработки.
Разработчики пока не определились, станет ли LOL частью сервиса Facebook или ее выпустят как отдельное приложение.
Ранее мы сообщали, что Facebook запретил пользователям обсуждать секс.
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