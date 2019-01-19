В киевском метро скончался 80-летний мужчина [ Редактировать ]
В Киеве на перроне станции метро Лукьяновская в субботу, 19 января, умер 80-летний мужчина, сообщает "Информатор".
Как сообщили прибывшие на станцию медики, мужчина шел по перрону станции метро около 11:20. В какой-то момент ему стало плохо и он упал. На помощь ему бросились очевидцы. Люди пытались привести мужчину в чувство и вызвали "скорую". Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны. Мужчина умер не приходя в сознание.
На месте работала бригада скорой помощи и полиция метрополитена. Подробности произошедшего установит следствие.
Недавно из-за поломки поезда на станции Кловская были закрыты для пассажиров станции Дорогожичи, Сырец и Лукьяновская.
по теме
В киевском метро мужчина провалился между вагонами
Инцидент произошел в четверг вечером, 3 января
В Киеве "заминировали" торговый центр
С прилегающей к нему территории эвакуировали около 3000 работников и посетителей
Выходные в Киеве: куда пойти 19-20 января (афиша)
Выходные уже совсем близко. Обязательно проведите их ярко, весело и незабываемо
Взрыв в соборе в Сумах: установлены подозреваемые
Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили лиц, которых подозревают в совершении хулиганских действий
Крещение Господне 2019: где купаться в Киеве
19 января празднуют Крещение Господне