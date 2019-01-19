В Киеве на перроне станции метро Лукьяновская в субботу, 19 января, умер 80-летний мужчина, сообщает "Информатор".

Как сообщили прибывшие на станцию медики, мужчина шел по перрону станции метро около 11:20. В какой-то момент ему стало плохо и он упал. На помощь ему бросились очевидцы. Люди пытались привести мужчину в чувство и вызвали "скорую". Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны. Мужчина умер не приходя в сознание.

На месте работала бригада скорой помощи и полиция метрополитена. Подробности произошедшего установит следствие.

Недавно из-за поломки поезда на станции Кловская были закрыты для пассажиров станции Дорогожичи, Сырец и Лукьяновская.