Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и благословил желающих окунуться в Крещенскую купель

В день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, вместе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, епископы, духовенство Киева и тысячи киевлян и гостей города.



Для совершения чина Великого освящения вод на Днепре была подготовлена прорубь в форме креста.



После молебна Митрополит Онуфрий поздравил всех православных с праздником Богоявления, пожелал здоровья, Божьего благословения, и окропил всех присутствующих святой водой.



"Пусть та благодать, которую Бог принес на землю своим Рождеством, которую он подарил в воде через свое Крещение, наполняет наши сердца, наши умы, наши семьи, наше украинское государство. Чтобы у нас был мир, во-первых, с Богом, а затем - друг с другом. Чтобы мы жили в терпении и в любви друг к другу, и будет Божье благословение на нас, и будет радость в нашей душе, и в наших сердцах, и в нашей стране", - сказал Предстоятель УПЦ.



После освящения вод Днепра Митрополит Онуфрий благословил желающих окунуться в Крещенскую купель.



Также Блаженнейший владыка рассказал, как обращаться со святой водой.



"Возьмите святую воду в свои дома, окропите ею свое жилье. Испейте этой святой воды, так как в ней есть большая божественная сила, которая помогает человеку преодолевать не только личные недостатки и слабости, но и силу вражью. Пусть Господь, Который пришел к реке Иордан, чтобы там освятить воды, а через них и все водное естество, дарит нам свою благодать!".



В этот же день утром Предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Обращаясь к верующим, он напомнил о значении праздника Богоявления.



Согласно Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, на Спасителя с небес сошел Святой Дух в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало Таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.