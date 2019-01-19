В прорубь с головой: как звезды шоу-бизнеса отметили Крещение [ Редактировать ]
19 января в Украине отмечают один из главных православных праздников - Крещение Господне. Podrobnosti.ua собрали галерею, где и как окунались в прорубь известные политики, и звезды украинского шоу-бизнеса.
Мэр Киева Виталий Кличко решил в этом году окунуться в Днепре на Оболонской набережной.
Приезда Виталия Кличко жители Киева ожидали с нетерпением. Причем многие из них пришли к проруби с детьми.
А вот солист группы "ТИК" по старой традиции с друзьями ныряет в ледяную воду. Певец окунулся в одну из прорубей города Винницы. На своей странице Бронюк выложил пару снимков во время купания.
"Уже традиционно, на Крещение, хорошей компанией празднуем ... Христос крестится! В реке Иордан! С праздником !!! "- так подписал снимки певец.
Окунулся на Крещение и певец Виталий Козловский.
"Не изменяя традиции, преодолевая лень и страх, погружаюсь в холодную воду😬 С Крещением !!!:,- написал Козловский.
А вот украинский боксер Александр Усик, несмотря на то, что находится на отдыхе на Бали, он все-таки сходил на службу в православный храм, где и окунулся в купель. Об этом Усик рассказал во время прямого эфира в Инстаграме. Известно, что Александр является глубоко верующим человеком и часто свободное время проводит за прочтением религиозной литературы.
Читайте также, приметы и суеверия на 20 января.
по теме
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и рассказал о божественной силе святой воды
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и благословил желающих окунуться в Крещенскую купель
Приметы и суеверия про крещенскую воду
Во время празднования Крещения православные христиане набирают воду, которая обладает уникальными свойствами. В ночь с 18 на 19 января каждый сможет пополнить свои запасы, чтобы использовать воду для своих нужд
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать женщинам
19 января отмечается третий из главных зимних праздников, который завершает Святки
Приметы на 18 января: что нельзя делать в Крещенский сочельник
18 января отмечается Крещенский сочельник
Крещение 2019: когда купаться в проруби
Купание в проруби - старинный ритуал, благодаря которому вы можете укрепить свою энергетику и избавиться от негатива