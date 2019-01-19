19 января в Украине отмечают один из главных православных праздников - Крещение Господне. Podrobnosti.ua собрали галерею, где и как окунались в прорубь известные политики, и звезды украинского шоу-бизнеса.

Мэр Киева Виталий Кличко решил в этом году окунуться в Днепре на Оболонской набережной.

Приезда Виталия Кличко жители Киева ожидали с нетерпением. Причем многие из них пришли к проруби с детьми.

А вот солист группы "ТИК" по старой традиции с друзьями ныряет в ледяную воду. Певец окунулся в одну из прорубей города Винницы. На своей странице Бронюк выложил пару снимков во время купания.

"Уже традиционно, на Крещение, хорошей компанией празднуем ... Христос крестится! В реке Иордан! С праздником !!! "- так подписал снимки певец.

Окунулся на Крещение и певец Виталий Козловский.

"Не изменяя традиции, преодолевая лень и страх, погружаюсь в холодную воду😬 С Крещением !!!:,- написал Козловский.

А вот украинский боксер Александр Усик, несмотря на то, что находится на отдыхе на Бали, он все-таки сходил на службу в православный храм, где и окунулся в купель. Об этом Усик рассказал во время прямого эфира в Инстаграме. Известно, что Александр является глубоко верующим человеком и часто свободное время проводит за прочтением религиозной литературы.

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