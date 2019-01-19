В Китае провинившихся офисных работниц заставили ползти на четвереньках по улице (видео) [ Редактировать ]
Жители китайского города Цзаочжуан имели возможность наблюдать шокирующую картину. Как сообщает Shanghai. ist, шесть женщин в офисной одежде ползли прямо по оживленной улице в центре города на четвереньках.
Впереди шел мужчина с красным флагом. Оказалось, что это было наказанием менеджеров, которые к концу года не выполнили план по продажам. Таким образом руководство косметической компании, чье название не разглашается, решило "мотивировать сотрудников".
Женщины как могли старались поспеть за предводителем - видимо, их подстегивала угроза лишиться работы.
Унизительное шествие прервала полиция, вмешавшаяся в происходящее. Сейчас стражи порядка разбираются с руководителями фирмы.
Китайские компании известны своими жестокими наказаниями провинившихся сотрудников. Так, ранее одна из фирм заставила не справившихся с планом менеджеров есть тараканов, а другая - пить воду из унитаза.
Ранее мы сообщали, что китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны.
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