Жители китайского города Цзаочжуан имели возможность наблюдать шокирующую картину. Как сообщает Shanghai. ist, шесть женщин в офисной одежде ползли прямо по оживленной улице в центре города на четвереньках.

Впереди шел мужчина с красным флагом. Оказалось, что это было наказанием менеджеров, которые к концу года не выполнили план по продажам. Таким образом руководство косметической компании, чье название не разглашается, решило "мотивировать сотрудников".

Женщины как могли старались поспеть за предводителем - видимо, их подстегивала угроза лишиться работы.

Унизительное шествие прервала полиция, вмешавшаяся в происходящее. Сейчас стражи порядка разбираются с руководителями фирмы.

Китайские компании известны своими жестокими наказаниями провинившихся сотрудников. Так, ранее одна из фирм заставила не справившихся с планом менеджеров есть тараканов, а другая - пить воду из унитаза.

Ранее мы сообщали, что китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны.