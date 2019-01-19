Святкування відбулися по всій країні. Як українці пірнали в ополонки самі та заохочували до цього інших, зокрема, американських військових - розкажуть мої колеги.

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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

"Христос Охрещається у ріці Йордані!"

В Ужгороді воду охрестили на березі Ужа. І після святкової літургії жителі міста розпочали пірнання. Серед охочих зануритися в крижану воду - як досвідчені, так і початківці, навіть діти.

"Спочатку холодно, а потом, уже коли виходиш - то вже тепліше. Тепер взагалі тепло", - стверджують Іван Думнич та Ігор Дьордяк, жителі Ужгорода.

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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Із самого ранку на цьому озері, неподалік Чернівців - збираються люди. Переважно, це місцеві спортсмени: боксери та атлети. Вони вже п'ятий рік поспіль беруть із собою на Водохреще прапор і освячують в Йорданській воді: просять миру для нашої держави. Найсміливіші пірнають у крижану воду. Є зовсім юні спортсмени - наймолодшому ледь виповнилося 8 років.

"Як твої відчуття після занурення? --Нормально. - Не хворіємо, все добре. Занурюйтесь, очищуйтеся, з Божою благодаттю все буде добре".

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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

На Львівщині у селі Солуки біля невеличкого озера зібралися місцеві віряни та військовослужбовці. 20 хлопців без вагань по черзі заходять у крижану воду. За українськими десантниками вперше цей обряд проходять американські колеги. Хлопці та дівчата емоцій не приховують.

"Для мене це краще підтримання стародавніх традицій в такий прекрасний день і в таке свято оздоровити себе як то кажуть омитися від гріхів і ввійти у новий рік з новим відчуттям", - говорить Василь Матвіїв, десантник львівської 80 бригади ЗСУ.

"Це було неперевершено, це було класно! Ми приїхали сюди і вирішили це все відвідати і бути частиною цієї традиції", - говорить Нік Картер, військовослужбовець Збройних сил США.

Американським військовим дарують вишиванки. І потім усі разом зігріваються гарячим чаєм біля ватри, смакують кулішем та різдвяними пампухами.

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ЗАПОРІЖЖЯ

У Запоріжжі на Хортиці святкували Водохреще козаки. Після служби в храмі спустилися кручами до Дніпра. І хоча вода кригою не вкрита , а температура повітря +5, святкового настрою це не зіпсувало.

"Хортиця володіє взагалі такою якістю, така енергетика, таке умиротворіння, взагалі, такий прекрасний стан блаженства, ну взагалі - Хортиця надихає, дає сили, дає наснагу", - говорить Олександр Притула, козак.

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КРОПИВНИЦЬКИЙ

У Кропивницькому містяни вирішили відсвяткувати не лише масовим пірнанням в ополонки, а й екстремальним забігом. Центральною вулицею пронеслися два десятки спортсменів... у мінімальній кількості одягу. До забігу приєдналися навіть кілька дітей. У парку вони влаштували розтирання снігом та зробили зарядку.

"Вирішили спробувати своїм приміром показати людям, як потрібно закалятися, що потрібно взагалі робити на Водохреще - не тільки пірнати в ополонку, а ще можна пробігтися, розтертися снігом, пробігтися босоніж", - говорить Олексій Піщанський, житель Кропивницького.

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ДНІПРО

А в Дніпрі на центральному пляжі яблуку ніде впасти. Тисячі вірян аби зануритися в ополонку вишукувалися в чергу. Попри те, що температура лише три градуси. Найактивніші часу не гають - розминаються:

"Это закаляет душу, тело. Касательно очистки, это, я думаю, больше как настроишься, сознание".

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МИКОЛАЇВ

В Миколаєві Водохреще відзначали піснями та народними забавами. Саме 19 січня закінчуються різдвяні свята, тож сьогодні останній день, коли можна колядувати та щедрувати. Організатори перфоменсу переконані, що таке дійство не лише дарує гарний настрій, а й популяризує стародавні українські традиції.