В Киеве произошла авария с участием четырех машин. На Южном мосту столкнулись Volkswagen Jetta, темный универсал BMW, Toyota Camry и белый седан BMW.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, Jetta двигалась по Южному мосту на правый берег со скоростью более 100 километров в час. Перед ним ехал темный BMW. Volkswagen не успел затормозить и влетел в универсал, от чего BMW унесло на несколько десятков метров вперед.

От удара Jetta развернуло и она врезалась в Toyota Camry, которая в последствии оказалась в отбойнике. Сзади в Volkswagen въехал белый седан BMW.

В результате происшествия никто не пострадал. Наиболее поврежден автомобиль предполагаемого виновника аварии.

Белый седан отделался царапинами на кузове, а у Toyota Camry и универсала BMW пострадали задние бамперы. На месте работали патрульные. Детали происшествия устанавливаются.

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