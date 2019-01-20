Тысячи женщин прошли в столице США и по всей стране маршем, чтобы выступить за права женщин.

Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, марш приурочен к годовщине инаугурации Трампа

Некоторые участники марша несли плакаты с изображением Трампа как русской "марионетки". Другие осуждали его комментарии о женщинах или группах меньшинств, в то время как многие требовали его импичмента.

В Вашингтоне активисты ​​собрались на городской площади Свободы и демонстративно прошли мимо близлежащего международного отеля Trump.

Напомним, что "желтые жилеты" возобновили протесты в Париже.