Классические чебуреки готовят из пресного бездрожжевого теста. В качестве начинки используется жирная баранина с луком и перцем (ее можно заменить говядиной). Жарят чебуреки в большом количестве растительного масла и подают горячими, пишет "Сегодня".

Домашние чебуреки с мясом

Ингредиенты на 10 средних чебуреков:

1 яйцо

2 столовые ложки сметаны

300 г муки

1/2 чайной ложки соли

50 мл воды

Для начинки:

300 г мясного фарша

2 крупные луковицы

2 зубчика чеснока

100 г воды

соль и специи по вкусу

Рецепт приготовления:

Яйцо перемешать со сметаной, добавить воду и соль.

Просеять муку и замесить однородное тесто. Накрыть тарелкой и оставить на полчаса.

Тем временем подготовить начинку. Лук с чесноком почистить, положить в блендер. Добавить воду и взбить до однородности. Добавить полученную массу к фаршу, посолить и поперчить.

Из теста сформировать колбаску. Разрезать на 10 частей. Каждую раскатать в кружок. Выложить по столовой ложке начинки. Защипать края.

Разогреть масло в сковороде. Обжарить чебуреки с обеих сторон.

При необходимости довести чебуреки до готовности в духовке.

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