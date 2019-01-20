Как приготовить домашние чебуреки с мясом [ Редактировать ]
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Классические чебуреки готовят из пресного бездрожжевого теста. В качестве начинки используется жирная баранина с луком и перцем (ее можно заменить говядиной). Жарят чебуреки в большом количестве растительного масла и подают горячими, пишет "Сегодня".
Домашние чебуреки с мясом
Ингредиенты на 10 средних чебуреков:
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки сметаны
- 300 г муки
- 1/2 чайной ложки соли
- 50 мл воды
Для начинки:
- 300 г мясного фарша
- 2 крупные луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 100 г воды
- соль и специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйцо перемешать со сметаной, добавить воду и соль.
- Просеять муку и замесить однородное тесто. Накрыть тарелкой и оставить на полчаса.
- Тем временем подготовить начинку. Лук с чесноком почистить, положить в блендер. Добавить воду и взбить до однородности. Добавить полученную массу к фаршу, посолить и поперчить.
- Из теста сформировать колбаску. Разрезать на 10 частей. Каждую раскатать в кружок. Выложить по столовой ложке начинки. Защипать края.
- Разогреть масло в сковороде. Обжарить чебуреки с обеих сторон.
- При необходимости довести чебуреки до готовности в духовке.
Ранее мы писали, как приготовить слоеное тесто.
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