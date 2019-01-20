Археологи обнаружили в Назрани, (Ингушетия), череп доисторического человека. Причем этот череп оказался достаточно странной, нетипичной для современных людей, формы. Помимо этого, были обнаружены многочисленные кости диких животных и человеческие останки. Это позволило сделать вывод о том, что археологи нашли захоронение, относящееся к так называемому бронзовому веку, пишет "Телеграф".

Оказалось, что скелет, который обнаружили археологи, принадлежит женщине. Деформация черепа практически наверняка была признаком особого статуса барышни, ее привилегированного положения в первобытном обществе. Возможно, она относилась к касте местной знати. Такой обычай был характерен для многих древних народов.

Для того, чтобы придать черепу неприродную форму, древние народы использовали самые разные методы. Зачастую человеку в младенчестве бинтовали голову особым способом, после чего человек носил такую повязку несколько первых лет жизни. Со временем это придавало черепу вытянутую форму. Археологи напомнили, что бинтование черепа было присуще племенам с разных континентов.

Ранее мы писали, что украинец случайно нашел древний клад.