Бойовики глушили безпілотники ОБСЄ [ Редактировать ]
Окупанти регулярно перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на Донбасі. Зокрема, напередодні бойовики глушили безпілотники ОБСЄ.
Під час контрольного польоту над окупованими територіями апарат тимчасово втратив сигнал GPS. Саме втручання окупаційних військ, за оцінкою спостерігачів місії, найімовірніше, і спричинило порушення в роботі безпілотника.
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