Новий голова ОБСЄ відвідає Донбас

Новий голова ОБСЄ - міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, сьогодні вирушить на лінію зіткнення на Донбасі. Про це він повідомив напередодні, в рамках свого першого візиту до України на новій посаді