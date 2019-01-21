Один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений під час ворожого обстрілу минулої доби. Такі дані штабу на 18 годину.

Загалом бойовики 9 разів порушували режим тиші. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї атакували наші опорні пункти поблизу Гнутового, Павлополя, Кримського та хутора Вільний.