На Донбасі поранили українського військового [ Редактировать ]
Один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений під час ворожого обстрілу минулої доби. Такі дані штабу на 18 годину.
Загалом бойовики 9 разів порушували режим тиші. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї атакували наші опорні пункти поблизу Гнутового, Павлополя, Кримського та хутора Вільний.
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Ранкові зведення зі сходу країни. Минулої доби там поранений один український військовий. П'ять разів ворог порушив режим тиші