У Приазов'ї для українських військових підрозділів влаштували масштабні навчання. За ними спостерігав Геннадій Вівденко.

Тренування Об'єднаних сил на випадок можливого наступу противника провели під Маріуполем.

"Пішов перший взвод. Другий взвод, щоб підтримати вогнем головні сили. Потім розвідники, потім мінометники, потім через - головні сили".

Командири високомобільних груп на Азовському узбережжі отримують завдання перед навчанням.

"Саме головне - кожен з вас з розумінням і готовністю до дій. Загальновійськовий резерв діятиме на вертольотах, щоб швидко завдати ворогу втрат. Головне - точність, швидкість та результативність дій".

Сценарій навчання дуже жорсткий. Противник нібито намагався прорватися вздовж морського узбережжя. У відповідь українські десантники завдають удару в тил противника.

Ось так виглядають навчання ЗСУ. Це називається зустрічній бій у випадок нападу противника ймовірного.

Десантники спускаються на канатах з військово-транспортних вертольотів. Згори їх прикривають бойові. Починається навчання штурмових груп із зайняттям панівних позицій. Працюють бойовими снарядами.

"Маневренная группа, если подход противника - мы прикрываем товарищей, если отходят".

"Ми батальйон, який завжди готуються в бойових умовах. Постійні зайняття, постійні тренування, виїзди. У нас немає нездійсненних завдань", - говорить Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України.

Парашутно-десантна група зачистила місцевість. Займає рубіж. Прикриває себе димовою завісою. Умовного противника б'ють з мінометів та ракет.

"Мої підлеглі добре підготовлені взагалі. Не знаю, що добавити. Підрозділ дуже готовий", - говорить Роман Забродський, командир підрозділу Збройних сил України.

Від місця розташування бойових частин до пункту призначення - більше сотні кілометрів. Це спеціальне навантаження - від командування ООС. Зараз сюди підведені найбоєздатніші резерви ЗСУ.

"Я передбачаю агресивні дії з боку російських військ, в тому числі і повномасштабне вторгнення. Ми постійно готуємося, але станом на зараз, такі загрози не підтверджені", - говорить Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

Тренування - планове. За сценарієм - під час умовного наступу противник знищений.