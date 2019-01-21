ВВС Израиля нанесли удары по Сирии (фото, видео) [ Редактировать ]
ВВС Израиля в ночь на понедельник, 21 января, нанесли массированный воздушный удар по Дамаску управляемыми ракетами с воздуха и с земли. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛа, опубликованном на странице в Twitter.
Отмечается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям иранских сил Аль-Кудс на сирийской территории. Израильские военные предостерегли ВС Сирии "от попыток нанести урон израильской территории или силам".
По информации агентства SANA, сирийские комплексы ПВО перехватили большую часть израильских управляемых ракет. Мощные взрывы были слышны в Дамаске в ночь на понедельник с 1.10 до 2.00. Военный источник агентства подчеркнул, что значительная часть ракет была уничтожена прежде, чем они достигли целей.
Ранее мы сообщали о том, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии.
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