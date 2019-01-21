Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в ультракоротких шортах (видео) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Ани Лорак похвасталась новым достижением - у нее теперь 5 миллионов подписчиков в Instagram.
Специально по этому поводу Ани Лорак записала короткое видеообращение к фанатам, на котором артистка в белой блузке и коротких шортах не скрывает своей тонкой талии.
На ролике певица поблагодарила поклонников за любовь, веру и поддержку.
Ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак кардинально сменила имидж.
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