Известная украинская певица Ани Лорак похвасталась новым достижением - у нее теперь 5 миллионов подписчиков в Instagram.

Специально по этому поводу Ани Лорак записала короткое видеообращение к фанатам, на котором артистка в белой блузке и коротких шортах не скрывает своей тонкой талии.

На ролике певица поблагодарила поклонников за любовь, веру и поддержку.

Ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак кардинально сменила имидж.