20 января боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, террористы обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ПТРК и минометов, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.



"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранение", - говорится в сообщении.

В ответ на провокации подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 20 января один оккупант был уничтожен и двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

На днях российские оккупанты обстреляли грузовик украинских военных.