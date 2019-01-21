Боевики понесли потери на Донбаcсе [ Редактировать ]
20 января боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, террористы обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ПТРК и минометов, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.
"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранение", - говорится в сообщении.
В ответ на провокации подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 20 января один оккупант был уничтожен и двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.
На днях российские оккупанты обстреляли грузовик украинских военных.
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