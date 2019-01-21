Мать с ребенком, которые исчезли в Карпатах 9 января, нашли в Хмельницкой области. Женщину нашли еще 17 января, сообщили в пресс-службе полиции области.

"Оказывается женщина не ездила в Яремче, а поссорилась с матерью по телефону, после чего сказала ей, что едет отдыхать на 5 дней в Карпаты, а сама поехала с дочкой в областной центр, где несколько дней проживала в одном из отелей", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, относительно женщины и ее ребенка никакие преступления не совершались.

Ранее мы сообщали о том, что в Сумской области дети исчезли по дороге в школу.