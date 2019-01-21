Итальянские Альпы - одно из самых красивых мест проведения биатлонных баталий. Именно там, в небольшом городке Антхольц - Антерсельве, 24 января стартует шестой этап Кубка мира по биатлону.

Антхольц-Антерсельва находится на севере Италии в провинции Больцано. Антхольц имеет немецкие корни, но с 1923-го года, в результате его захвата Италией, город стал называться Антерсельва. Население составляет всего 3000 человек, причем большинство жителей разговаривает на немецком языке и наотрез отказывается учить итальянский язык. Поэтому у города двойное название.

Биатлонный стадион, который имеет тоже два названия, "Арена Альто Адидже" по-итальянски или "Зюдтироль-Арена" по-немецки, расположен на высоте чуть больше 1600 метров над уровнем моря и регулярно принимает биатлонные соревнования с 1971-го года.

Трасса арены не похожа на немецкие Оберхоф и Рупольдинг с их крутыми спусками и подъемами, но здесь имеются несколько "тягунков", которые доставляют определенные неприятности спортсменам и добавляют интереса гонки для зрителей.

Как правило, на время соревнований в Антхольце высаживается большой десант немецких болельщиков, которые после гонок гудят в специальной палатке.

В свободное время тут можно покататься на лыжах или коньках по многочисленным живописным трассам. Неподалеку от Антерсельвы находится город Брюнек, он гораздо крупнее и там можно остановиться в гостинице, а также провести свой вечер в привычной городской атмосфере ночных клубов или ресторанов.

6-й этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва. Расписание гонок:

24 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины

25 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины

26 января, 14:30. Гонка преследования, 10 км, женщины

26 января, 16:30. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

27 января, 13:45. Масс-старт, 12,5 км, женщины

27 января, 16:30. Масс-старт, 15 км, мужчины



На аналогичном этапе в прошлом году украинцам не удалось как следует проявить себя. Владимир Семаков установил личный рекорд сезона в спринте, после чего с Дмитрием Пидручным провалились в гонке преследования. Столь низкие результаты не позволили мужчинам принять участие в масс-старте. Ввиду отсутствия Юлии Джимы и Елены Пидгрушной роль лидера женской команды на себя взяла Вита Семеренко, став лучшей практически по всех стартах Антхольца.