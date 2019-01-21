Биатлон. Антхольц: где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира [ Редактировать ]
С 24 по 27 января в итальянском Антхольце состоится последний европейский перед чемпионатом мира и шестой по счету в сезоне этап Кубка мира по биатлону.
В программе соревнований запланировано шесть гонок - мужской и женский спринты, "пасьюты" и масс-старты.
Спортивные баталии Антхольца в прямом эфире покажут украинские телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1", а также спутниковый Eurosport 1. Жители Беларуси смогут воочию увидеть все старты на "Беларусь 5".
24 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины - "UA:Перший", Eurosport 1", "Спорт 1".
25 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины - "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".
26 января, 14:30. Гонка преследования, 10 км, женщины - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5".
26 января, 16:30. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины - "Eurosport 1", "UA:Перший", "Спорт 1".
27 января, 13:45. Масс-старт, 12,5 км, женщины - "Спорт 1", "Беларусь 5", "Eurosport 1".
27 января, 16:30. Масс-старт, 15 км, мужчины - "Беларусь 5", "Eurosport 1", "UA:Перший".
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