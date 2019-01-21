У ПАРЄ відбудуться дебати з резолюцією щодо ситуації на Азові [ Редактировать ]
Термінові дебати у Парламентській асамблеї Ради Європи з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться у четвер, 24 січня. Про це повідомив голова української делегації Володимир Ар'єв.
Розпочинається зимова сесія ПАРЄ у французькому Страсбурзі вже сьогодні. Триватиме вона до п'ятниці.
У засіданнях братимуть участь 45 національних делегацій з 47 країн-членів організації. Вкотре на них будуть відсутні представники Росії. Вони не подають заявку на участь через запроваджені щодо РФ санкції.
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