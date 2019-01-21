21 января в городе Ирпень (Киевская область) двое мужчин силой затолкали в автомобиль 12-летнюю девочку и уехали в неизвестном направлении. Полиция ввела план "Перехват", сообщает "Информатор".

Правоохранители разыскивают белую Toyota Camry.

Похищение произошло около 12:00 на улице Шевченко. По словам очевидцев, 12-летнюю девочку в сером пальто затолкали в Toyota с госномером АЕ5801ІТ. Сейчас подозреваемые могут находиться в Киеве.

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