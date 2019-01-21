Украинцы, получающие зарплаты в конвертах и с неофициальным трудоустройством рискуют остаться без субсидий. Исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов в интервью "Обозревателю" сообщил, что ГФС собирается для этого очень активно сотрудничать с Минсоцполитики и другими ведомствами.

Чиновник пояснил:

Если мы будем выявлять неофициально трудоустроенных лиц, то будем предоставлять эту информацию на Минсоцполитики. А оно будет проектировать сведения на предоставление субсидий. Если лицо, получающее субсидии, официально не трудоустроено, это значит, что оно получает доходы - но не показывает. А значит незаконно получает субсидии. То есть мы будем сотрудничать и с Гоструда, и с Нацполицией, и с Минсоцполитики

Бамбизов отметил, что в ходе инспекций на каждом втором украинском предприятии выявляют неофициально устроенных работников - 50%. И заверил, что после применения штрафов бизнес начинает активнее оформлять людей и платить налоги с их зарплат. Он подчеркнул, что "штрафы имеют большой вес, и работают".

Он добавил, что детенизация - это одно из направлений, за счет которого ГФС рассчитывает нарастить денежные поступления в госбюджет в 2019 году на 20%. За счет детенизации и естественного роста ВВП.

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