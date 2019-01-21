В Украине начнут отнимать субсидии: когда и почему [ Редактировать ]
Украинцы, получающие зарплаты в конвертах и с неофициальным трудоустройством рискуют остаться без субсидий. Исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов в интервью "Обозревателю" сообщил, что ГФС собирается для этого очень активно сотрудничать с Минсоцполитики и другими ведомствами.
Чиновник пояснил:
Если мы будем выявлять неофициально трудоустроенных лиц, то будем предоставлять эту информацию на Минсоцполитики. А оно будет проектировать сведения на предоставление субсидий. Если лицо, получающее субсидии, официально не трудоустроено, это значит, что оно получает доходы - но не показывает. А значит незаконно получает субсидии. То есть мы будем сотрудничать и с Гоструда, и с Нацполицией, и с Минсоцполитики
Бамбизов отметил, что в ходе инспекций на каждом втором украинском предприятии выявляют неофициально устроенных работников - 50%. И заверил, что после применения штрафов бизнес начинает активнее оформлять людей и платить налоги с их зарплат. Он подчеркнул, что "штрафы имеют большой вес, и работают".
Он добавил, что детенизация - это одно из направлений, за счет которого ГФС рассчитывает нарастить денежные поступления в госбюджет в 2019 году на 20%. За счет детенизации и естественного роста ВВП.
Ранее в Кабинете министров рассказали, придется ли украинцам платить комисси.
по теме
Монетизация субсидий: когда украинцы получат сэкономленные деньги
Перевод субсидий из виртуальной формы в реальные деньги, которые будут поступать на персональные счета получателей, стартует с 1 января 2019 года и пройдет в три этапа
Субсидії по-новому: що чекає українців у 2019 році
У 2019 році в Україні паралельно працюватимуть два механізми монетизації субсидій - безготівковий та готівковий.
В Украине отменят все банкноты до 10 гривен: что будет с купюрой
Национальный банк Украины (НБУ), который уже ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны
Курс на НАТО і ЄС: Луценко назвала ключові завдання Ради
Верховна Рада починає роботу після новорічних свят і має намір розглянути кілька найважливіших законів, в тому числі змінити до Конституції заради ЄС і НАТО, а також блок законів з сектора нацбезпеки
Народного депутата госпитализировали из Верховной Рады
В четверг, 17 января, во время пленарного заседания Верховной Рады народному депутату Юрию Шухевичу стало плохо