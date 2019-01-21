В Иране заявили о готовности уничтожить Израиль [ Редактировать ]
Спустя несколько часов после того, как ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, глава ВВС Ирана Азиз Насирзаде заявил, что его армия готова вести войну за "исчезновение Израиля".
"Мы готовы к решающей войне, которая приведет к исчезновению Израиля. Наши вооруженные силы готовы к тому дню, когда Израиль будет уничтожен", - цитирует ZN.UA слова бригадного генерала.
Во время массированной ночной бомбардировки израильские истребители обстреляли иранские склады оружия, разведывательные объекты и тренировочный лагерь возле Дамаска. Кроме того, израильские ВВС разбомбили несколько сирийских систем ПВО, которые обстреливали атакующие истребители.
Ранее мы сообщали о том, что Израиль отбил ракетную атаку Сирии.
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