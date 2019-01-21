Общий объем накопленной задолженности населения по оплате коммунальных услуг достиг рекордных 47,7 млрд гривен, причем главная причина этого - постоянное повышение нынешней властью коммунальных тарифов. Учитывая это, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин обратился с запросом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором требует принять меры, которые позволили бы гражданам эту задолженность уменьшить.

"Требую срочно принять комплексные меры, которые позволили бы в корне изменить ситуацию с долгами населения по оплате коммунальных услуг. О результатах мероприятий прошу проинформировать меня в установленный законодательством срок", – говорится в запросе.

Политик напомнил, что еще в апреле прошлого года в депутатском запросе обратил внимание правительства на необходимость принятия неотложных мер для решения проблемы накопления долгов по оплате коммунальных услуг, которые в то время достигли рекордной отметки в 40 млрд грн.

"Несмотря на это, Кабинет Министров не принял эффективных шагов, направленных на устранение указанной критической ситуации, что привело к существенному обострению положения дел в упомянутой сфере. В ноябре прошлого года был установлен исторический рекорд по темпам роста долга за "коммуналку" за один месяц. Еще ни разу в истории независимой Украины он не увеличивался в течение месяца на 7,8 млрд гривен", – заявил Сергей Лёвочкин.

По его словам, одновременно был обновлен рекорд общего объема накопленной задолженности – 47,7 млрд грн. Причём эта отметка была достигнута еще при действии "старых" тарифов.

"Уже сейчас можно констатировать, что прошлый год для жилищно-коммунального сектора стал одним из самых тяжёлых за всю историю независимой Украины. В течение 11 месяцев прошлого года уровень платежей составлял всего 85%, в то время как в 2010-13 годах, до многоэтапного повышения тарифов на газ, тепло, электроэнергию и другие услуги, уровень оплаты почти никогда не падал ниже 95%", – написал депутат.

Он уверен, что стремительный рост долгов населения по оплате коммунальных услуг является в первую очередь результатом постоянного повышения властью коммунальных тарифов, темп которого в 2014-18 гг. значительно опередил рост доходов подавляющего большинства украинцев.

"В результате значительное количество граждан, доход которых почти полностью расходуется на продукты, лекарства и предметы первой необходимости, просто неспособны оплачивать коммунальные услуги", – говорится в запросе.