МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики [ Редактировать ]
Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году, сообщается в январском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
Как отмечается в обзоре, по сравнению октябрем 2018 года прогноз ухудшен на 0,2 и 0,1 п.п. на 2019 и 2020 год соответственно. Несмотря на скромное понижение прогноза, в МВФ считают, что растут риски более значительных понижательных коррекций.
МВФ снизил прогнозы по росту ВВП странах с развитой экономикой до 2,0% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Экономическая активность в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, по прогнозу, также снизится до 4,5% в 2019 году, а затем повысится до 4,9% в 2020 году. Прогнозы на 2019 год были снижены (на 0,2 процентных пункта). Перспективы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран отражают сохраняющееся сдерживающее воздействие сокращения потоков капитала после повышения директивных ставок в США и снижений обменных курсов, хотя они стали менее резкими.
"В целом циклические факторы, которые содействовали обширному мировому росту со второй половины 2017 года, возможно, ослабевают несколько быстрее, чем мы ожидали в октябре. Торговля и инвестиции замедляются, промышленное производство за пределами США снижает темпы, а индексы менеджеров по закупкам снизились, что указывает на замедление динамики. Хотя это не означает, что мы стоим на пороге значительного спада, необходимо дать оценку многочисленных растущих рисков", - говорится в обзоре.
Фото: imf.org
Ранее мы написал о том, что в НБУ дали прогноз курса гривны на 2019 год.
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