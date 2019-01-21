КП "Харьковский метрополитен" и трамвайно-троллейбусные предприятия города подали на согласование в мэрию заявку на повышение стоимости проезда в 2019 году, сообщает Mykharkov.

"Метрополитен подал такую заявку, потому что электроэнергия выросла в цене, минимальная зарплата тоже выросла. К тому же не стоит забывать, что мы обновляем подвижной состав в метро", - прокомментировал ситуацию мэр на пресс-конференции 26 декабря прошлого года.

В последний раз стоимость проезда увеличивалась в марте 2018 года. Метро уже несколько лет подряд дорожало то на 20%, то на 30%, но в этот раз "подземка" неприятно удивила горожан подорожанием сразу на 60%.

Предприятие рассчитало, какая цена будет целесообразной для перевозки одного пассажира и она составила 8 гривен, но точной даты введения нового тарифа пока нет. Харьковчанам не привыкать к традиционным сезонным повышениям цен на транспорт. Напомним, что в последний раз стоимость проезда увеличивалась в марте 2018 года. Метро уже несколько лет подряд дорожало то на 20%, то на 30%, но в этот раз "подземка" неприятно удивила горожан подорожанием сразу на 60%.

"У меня такая работа, что целый день приходиться ездить по городу, а повышение стоимости проезда, конечно же, отразится на моем бюджете", - комментирует ситуацию харьковская студентка, попросившая не называть свое имя в прессе.

По информации метрополитена из новой стоимости проезда 54% идет на ремонт и обслуживание подвижного состава, 21% - на зарплаты, 14% - на энергоресурсы и 9% на амортизацию основных фондов. При этом в пресс-службе Харьковского метро подчеркивают, что тариф продолжит быть убыточным. На сегодня сумма долгов метрополитена превышает 70 млн. гривен.

По данным главного управления статистики в Харькове, в январе-ноябре 2018 года Харьковским метрополитеном перевезено 203,6 млн. пассажиров, что на 5,2% больше объема соответствующего периода прошлого года. Трамваями воспользовались 101,2 млн. пассажиров (больше на 7,5%), троллейбусами - 122,3 млн. пассажиров (меньше на 4,9%).

Напомним, что билеты на поезд значительно подорожают.