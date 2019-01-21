В понедельник, 21 января, в Брюсселе проходит второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно транзита газа. Без преувеличения - этот вопрос имеет архиважное значение, причем не только для энергетического сектора, но и для экономики нашей страны в целом. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Скажу больше: сохранение после 1 января 2020 года транзита российского газа в Европу через территорию Украины относится к сфере национальных интересов. Это вопрос экономического выживания для нашей страны.

Но когда в Брюссель решать в первую очередь экономический вопрос едет не министр энергетики и угольной промышленности, а господин Климкин - такое себе околополитическое недоразумение, министр, деятельность которого на поприще внешней политики иначе как epic fail, просто головокружительно-эпический провал, и не назовешь - возникает, мягко говоря, непонимание. Достаточно вспомнить недавнюю щекотливую ситуацию с его заявлением о совместной миссии ОБСЕ и ООН - эта информация была безапелляционно опровергнута спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартином Сайдиком.

Сложно даже представить, что способен нафантазировать господин Климкин в вопросе транзита - в теме, в которой он не разбирается. Но еще сложнее представить, какие последствия будут иметь эти переговоры для Украины. Тот факт, что в Брюссель едет именно господин Климкин, говорит о том, что в Киеве к вопросу транзита относятся как к исключительно политическому. А потому такие переговоры заранее обречены на провал. Единственный выход, позволяющий обеспечить транзит российского газа через территорию Украины, - создание газотранспортного консорциума между Украиной, Россией и европейскими компаниями - потребителями газа. Другого выхода, соответствующего интересам экономики Украины, нет.