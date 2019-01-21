На Одещині, у селі Шевченкове кількість хворих на кір зросла до 48 чоловік, - про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. До лікарні забрали лише двох маленьких пацієнтів - у них недуга спровокувала пневмонію. Інші діти лікуються вдома під наглядом медиків.

Їхні батьки, члени релігійної громади, категорично відмовляються відправляти дітей у лікарню. Раніше - так само, з релігійних поглядів, - вони не стали робити малюкам щеплення. Тому й стався спалах захворювання, - вважають лікарі.

Від сьогодні у селі Шевченкове на три тижні закрили школи та дитсадки.