Через релігійні переконання батьків, на кір захворіли діти [ Редактировать ]
На Одещині, у селі Шевченкове кількість хворих на кір зросла до 48 чоловік, - про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. До лікарні забрали лише двох маленьких пацієнтів - у них недуга спровокувала пневмонію. Інші діти лікуються вдома під наглядом медиків.
Їхні батьки, члени релігійної громади, категорично відмовляються відправляти дітей у лікарню. Раніше - так само, з релігійних поглядів, - вони не стали робити малюкам щеплення. Тому й стався спалах захворювання, - вважають лікарі.
Від сьогодні у селі Шевченкове на три тижні закрили школи та дитсадки.
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