У Брюсселі домовляються про постачання російського газу в Україну [ Редактировать ]
У Брюсселі відбуваються тристоронні газові переговори між Україною та Росією за посередництва Єврокомісії. Сторони намагаються домовитись про постачання газу після 2020 року. Утім, перемови йдуть значно повільніше, ніж планували. Чому - розкаже Олена Абрамович.
Зустрічатися кожні півтора-два місяці, аби домовитися про нові газові контракти - Україна та Росія домовились у Берліні 17 липня. Утім за півроку жодного - наступного - раунду переговорів так і не відбулося. Минулого тижня на технічну зустріч російська делегація не приїхала. У Києві це прокоментували як намагання Москви уникнути зобов'язань продовжувати транзит через Україну. І натомість, попри опір Заходу, добудувати газогін в обхід. Погоджуються з цим і в брюссельських експертних колах.
"Німецький канцлер розуміє це, але вона досі під тиском партнерів по коаліції - соціальних демократів, і деяких великих німецьких компаній, які наполягають на продовженні будівництва "Північного потоку-2". Тож вона у складній ситуації. І саме тому намагається змусити Росію підписати гарантії, що газ і надалі транспортуватиметься через Україну", - говорить Роланд Фроденштайн, керівник відділу досліджень центру WILFRIED MARTENS.
Саме про продовження транзиту через Україну з наступного року і намагаються домовитися сторони сьогодні. На зустріч приїхали міністри закордонних справ України та Росії, очільники "Нафтогазу" та "Газпрому". В українському МЗС запевнили - готові обговорювати різні варіанти, але наполягають на збереженні транзиту.
"Ми хочемо - перше: перейти на європейські правила укладенні контрактів і друге - це що самі обсяги постачання газу є такими, що підтримують рентабельність і вигідність газотранспортної системи України і її життєздатність в довгостроковій перспективі", - зазначив Тарас Качка, радник міністра закордонних справ України.
Зупинити будівництво газогону "Північний потік-2" Брюссель уже не може. Хіба лише якось ускладнити життя європейським компаніям, задіяним у будівництві.
"Є багато країн-членів, особливо у центральній Європі, яким з вагомих причин не подобається цей проект. Вони вважають, що ми ставимо себе у ситуацію великої залежності від російського газу, ми дозволяємо "Газпрому" купувати інфраструктуру, умови для зберігання газу всередині ЄС, тим самим посилюючи прямий контроль Кремля над ЄС і енерго-інфраструктурою", - говорить Роланд Фроденштайн, керівник відділу досліджень центру WILFRIED MARTENS.
Утім, для того, аби, наприклад, запровадити санкції проти задіяних у будівництві компаній, потрібна згода усіх країн ЄС, якої зараз немає. Тим часом газові перемови України та Росії демонструють, як не просто домовитись із монополістом. Адже, щоб укласти чинні контракти, - тут, у Брюсселі, у попередні роки було проведено понад 2 десятки раундів непростих переговорів.
по теме
ЄС очікує від Росії негайного звільнення українських моряків
Дипломатам ЄС відмовили спостерігати за судовим процесом над полоненими моряками
"Газпром" зірвав переговори щодо транзиту російського палива
"Газпром" зірвав переговори з Україною та ЄС щодо транзиту російського палива. Представники від РФ не з'явилися на зустріч. На ній планували підготувати договори про транзит російського газу з 2020 року
Переговоры по газу с Россией: Климкин озвучил украинскую позицию
Украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС, отметил Климкин
"Нафтогаз" выдвинул условия "Газпрому"
Коболев озвучил предложения на "газовых" переговорах
Медведчук: сохранение транзита российского газа через Украину - вопрос национальных интересов
В понедельник, 21 января, в Брюсселе проходит второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно транзита газа