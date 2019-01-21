Героїчна оборона українських теренів триває. Одного українського бійця поранено на Сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 16 обстрілів.

Били із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Неспокійно було на наших позиціях неподалік Кримського і біля хутору Вільний на Луганщині. Чотири рази російські найманці атакували захисників Павлополя. Міномети 82-го калібру противник застосував проти оборонців Пісків та Водяного.

Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика, трьох поранили.

Останні новини з передової - у матеріалі Геннадія Вівденка.

Кілька разів наші бойові машини піхоти проїжджають вулицею, прогрівають техніку. Це - своєрідна профілактика для них у люті морози, південніше окупованого Донецька. Ворог тут стає дедалі зухвалішим.

"Противник-ворог бродить занадто часто. Треба їх звідси виганяти, звичайно", - говорить позивний "Вірус", військовослужбовець ЗСУ.

За наказом командирів, наші вогнем зустрічають диверсійні вилазки російських окупантів.

"Ми намагалися не відповідати. Але тут неможливо постійно - якщо прицільно починають працювати. Вже майже тиждень вони активізуються. І доволі інтенсивно. Вже і гранатометні постріли знову пішли. З такою тенденцією - коли вони до крупного калібру перейдуть. Але враховуючи минулий досвід - таки перейдуть", - зазначив позивний "Вірус", військовослужбовець ЗСУ.

Навпроти - терикони. Саме звідти бойовики чинять вогневий тиск на українські позиції.

"У них домінуючі висоти, звідки все добре проглядається. Також з цих висот іде корегування вогню, прикриття їхніх груп. Тим не менш, постійно їх виявляємо. Проходу їм не даємо", - розповідає позивний "Петрович", військовослужбовець ЗСУ.

Але найбільше дошкуляють ворожі снайпери.

Зараз тут типовий характер снайперської війни - вогонь ведеться з отаких напівзруйнованих будівель з того боку. З метою нанести максимальні втрати нашим силам.

Втрати наших на цій лінії зіткнення мінімальні. Українські бійці - навчені. А ще - у доброму гуморі. У Тараса, наприклад, підшоломник святковий.

"Новогоднее настроение, а чего же не новогоднее? - снег идет. Праздничное настроения хочется", - говорить Тарас, військовослужбовець ЗСУ.

Водночас тут триває війна. Досвідчені бійці приховують від рідних, де саме вони перебувають.

"Чесно, вони думають, що я на полігоні. Особливо не розказую - не потрібно їм зайвий раз нервувати", - позивний "Петрович", військовослужбовець ЗСУ.