В Україні цими днями вшановують українських воїнів, які ціною власного життя захищали Донецьке летовище.

22 січня виповниться рівно чотири роки від завершення героїчної оборони, яка тривала 242 дні. Протягом цього часу українські захисники давали ворогові потужну відсіч, заслуживши цим самим прізвисько "кіборги".

На їхню честь у дев'яти аеропортах різних міст України відбулися урочисті концерти.

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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Аеропорт "Бориспіль", на годиннику ще немає дев'ятої ранку, а тут уже почалася пам'ятна акція. Послухати оркестр зібралося чимало людей. Більшість із них не очікували на таке дійство. У Борисполі грали близько трьохсот музикантів - з оркестрів Збройних сил та Нацгвардії. Організатори кажуть - хотіли не лише вшанувати пам'ять кіборгів, а й нагадати, що війна триває досі.

"Уявіть собі, ми з вами в теплі, там є кава, там є посадка, а хлопці 242 дні були в екстремальній ситуації, боронили нашу Україну. Це було завдання, розумієте? Це була "дорога життя". І вони це зробили і відступили тільки після того, як був наказ залишити аеропорт", - зазначив Володимир Дашковський, головний диригент оркестру ЗСУ.

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ДНІПРО

У Дніпрі, у військового оркестру - останні приготування. У його складі музиканти оперативного командування "Схід", Нацгвардії і 93 окремої механізованої бригади.

"Для того щоб цивільне населення пам'ятало полеглих героїв і тих військовослужбовців, які зараз боронять рубежі нашої держави", - наголосив Олександр Жарій, диригент військового оркестру.

Військові Дніпра обрали для виконання - "Танок лицарів", державний гімн України та "Сьому симфонію" Бетховена.

"Не потрібно ніколи забувати про героїв. Такі заходи необхідно проводити регулярно і щоб нікого не забували", - говорить Рената Сафаєва, мешканка Дніпра.

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МИКОЛАЇВ

У Миколаєві зведений оркестр виконав 4 композиції - ті, що найбільше відповідають сьогоденню: "Марш нової української армії", "Молюся за силу любові", "фантазія з Гладіатора" та "Мелодія для валторни".

"Багато хлопців, які, нажаль, не вистояли, але ми їх всіх пам'ятаємо - їм присвячено цей реквієм, цей день пам'яті", - говорить Христина Попело, диригентка військово-морської бази "Схід".

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ЛЬВІВ

На вшанування полеглих кіборгів лунала музика й у Львівському аеропорту.

Підтримати свого чоловіка, який грає в оркестрі, із маленьким сином прийшла Ольга. Вона як ніхто, розуміє почуття тих, хто втратив рідних у Донецькому аеропорту.

"Є батьки, діти яких не вернулися додому, є жінки, які втратили чоловіків, є діти, які лишилися сиротами. Цих хлопців не можна забувати", - зазначила Ольга Зося, дружина військового, львів'янка.

Країна не забула своїх героїв. І кожне наступне покоління їх пам'ятатиме.