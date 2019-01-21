У Страсбурзі стартувала зимова сесія ПАРЄ. У перший день делегати схвалили терміновий розгляд питання про морську воєнну агресію Росії проти України. Чим ще житиме Асамблея цього тижня - розповість Ірина Іванова.

Ранок у сесійній залі почався з формальної процедури - переобрання президента. Головування на два роки продовжила Ліліан Морі Паскьє.

Ця представниця Швейцарії критикує Росію за агресію проти України, однак, як голова ПАРЄ, виступає за збереження діалогу з Москвою і повернення делегації РФ в асамблею.

Відсутність російських депутатів на сесії президент вважає загрозою для існування Ради Європи, яка, до слова, цього року відзначає 70 ювілей.

"Ситуація, коли одна країна - Російська Федерація - не представлена в Асамблеї, але бере участь в інших органах Ради Європи - контр-продуктивна. Цей чинник негативно впливає на нас, - як на організацію, що захищає права людини та демократію на континенті. На кону - майбутнє Ради Європи, і це наша відповідальність - знайти вихід з цієї ситуації", - наголосила Ліліан Морі Паск'є, президент ПАРЄ.

Нагадаємо, що цей сесійний рік пройде без участі російських делегатів - Москва знову не подала заявки. РФ вирішила бойкотувати засідання в Страсбурзі - до відновлення усіх своїх повноважень, які ПАРЄ урізала після анексії Криму та збройних дій на Донбасі.

Водночас делегати внесли до порядку денного розгляд резолюції щодо відкритої морської агресії Росії проти України. Спершу цю ініціативу підтримали на закритому засіданні бюро, а згодом - більшістю голосів у залі. Дебати матимуть назву "Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки". Вони відбудуться у четвер вранці.

"Потрібно добитися одного голосу міжнародних організацій щодо питання російської агресії проти України в усіх її проявах", - зазначив Володимир Ар'єв, голова української делегації в ПАРЄ.

Ще кілька українських тем розглядатимуть на так званих "сайд-івентс" - це супровідні заходи у рамках ПАРЄ - конференції, покази фільмів, презентації книг, які щодня проходять у перервах між засіданнями.

Так, у вівторок, українська делегація влаштовує круглий стіл про захист прав людини в окупованому Криму - депортацію, примусове переміщення та колонізацію на захопленому півострові. А в середу говоритимуть про заручників Кремля. Участь мають узяти рідні полонених українських моряків.