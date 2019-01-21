Польша предложила выход в ситуации с Brexit [ Редактировать ]
Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил выход из ситуации с Brexit путем установления пятилетнего ограничения на действие так называемого "запасного плана" по границе с Северной Ирландией, пишет Politico.
До сих пор лидеры 27 стран ЕС твердо поддерживали Европейскую комиссию и Дублин в том, что действие "запасного плана", прописанного в соглашении о Brexit, не будет иметь временных ограничений, если не будет найдено иного решения для предотвращения появления жесткой границы.
Польский министр говорит, что такое временное ограничение менее выгодно для Ирландии, однако является лучшим решением, чем выход Британии из ЕС вообще без соглашения.
Как известно, "запасной план" призван гарантировать, что в случае упорядоченного выхода Британии из ЕС на острове Ирландия ни в коем случае не возникнет "жесткой границы", то есть не будет физических проверок или инфраструктуры.
Кроме того, Тереза Мэй представит альтернативный план по Brexit.
по теме
Выборы-2019: Ляшко подал документы в ЦИК
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко подал документы о регистрации кандидатом на пост президента
Председателя ПАСЕ переизбрали
В понедельник, 21 января, переизбрали председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы
В Брюсселе стартовали газовые переговоры
В понедельник, 21 января, в Брюсселе начались трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС по газу
Медведчук: сохранение транзита российского газа через Украину - вопрос национальных интересов
В понедельник, 21 января, в Брюсселе проходит второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно транзита газа
"Перемога" обнищания народа, или как Украина оказалась на последнем месте в Европе
В ноябре прошлого года украинская власть отмечала пятую годовщину евромайдана - отмечала без привычного пафоса и громких речей