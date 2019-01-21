Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил выход из ситуации с Brexit путем установления пятилетнего ограничения на действие так называемого "запасного плана" по границе с Северной Ирландией, пишет Politico.

До сих пор лидеры 27 стран ЕС твердо поддерживали Европейскую комиссию и Дублин в том, что действие "запасного плана", прописанного в соглашении о Brexit, не будет иметь временных ограничений, если не будет найдено иного решения для предотвращения появления жесткой границы.

Польский министр говорит, что такое временное ограничение менее выгодно для Ирландии, однако является лучшим решением, чем выход Британии из ЕС вообще без соглашения.

Как известно, "запасной план" призван гарантировать, что в случае упорядоченного выхода Британии из ЕС на острове Ирландия ни в коем случае не возникнет "жесткой границы", то есть не будет физических проверок или инфраструктуры.

Кроме того, Тереза Мэй представит альтернативный план по Brexit.