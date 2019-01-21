Пожар судов в Керченском проливе: появилась информация о погибших [ Редактировать ]
В понедельник, 21 января, в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании. Российские спасатели подняли на борт тело моряка, который погиб в результате пожара. Еще пятерых моряков спасли, сообщают "РИА Новости".
"Идет спасательная операция. На борт подняли трех живых моряков и тело еще одного", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
По данным ведомства, горят танкер и газовоз, объем водоизмещения составляет 5 тыс. тонн.
Вскоре стало известно о спасении еще двух человек.
"На борту двух судов находился экипаж в составе 31 человека, пять из них удалось спасти", - сказал агентству представитель экстренных служб республики.
Причиной пожара на танкерах со сжиженным газом, по предварительным данным, стала перекачка топлива, сказал собеседник.
По его словам, на обоих танкерах под флагом Танзании находился сжиженный газ. В спасательной операции в настоящее время участвуют семь судов разного класса.
Смотрите также видео пожара.
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