Еврокомиссия внесла предложение по транзиту газа [ Редактировать ]
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил по итогам газовых переговоров в Брюсселе, что сделал России и Украине "справедливое предложение" по транзиту газа после 2019 года, сообщает "Европейская правда".
По его словам, предложение покрывает три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно длительность, объемы и тарифы.
"Оно также покрывает и другие важные параметры, такие как инвестиции, поддержание газовой системы, технические и законодательные требования", - сообщил Шефчович.
"Не буду вдаваться в детали для обеспечения успешности результата, но уверен, что это справедливое предложение, основанное на нашем анализе и экспертных консультациях", - отметил вице-президент ЕК.
В тоже время, министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров заявил, что Россия и Украина договорились в мае 2019 года провести министерские консультации по транзиту газа через Украину, также страны намерены продолжить работу на экспертном уровне.
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