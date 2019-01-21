Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил по итогам газовых переговоров в Брюсселе, что сделал России и Украине "справедливое предложение" по транзиту газа после 2019 года, сообщает "Европейская правда".

По его словам, предложение покрывает три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно длительность, объемы и тарифы.

"Оно также покрывает и другие важные параметры, такие как инвестиции, поддержание газовой системы, технические и законодательные требования", - сообщил Шефчович.

"Не буду вдаваться в детали для обеспечения успешности результата, но уверен, что это справедливое предложение, основанное на нашем анализе и экспертных консультациях", - отметил вице-президент ЕК.

В тоже время, министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров заявил, что Россия и Украина договорились в мае 2019 года провести министерские консультации по транзиту газа через Украину, также страны намерены продолжить работу на экспертном уровне.

Ранее Климкин сделал заявление по газовым переговорам.