Ціну на газ для населення завищено майже в чотири рази - про це народні депутати повідомили після екстреного засідання комітету Верховної Ради з питань соцполітики.

Зменшити тариф на блакитне паливо цілком реально до 2 тисяч гривень за тисячу кубометрів, - так стверджують народні обранці.

Вони підготували розрахунки собівартості газу та вже зареєстрували відповідні законопроекти.

"Всіма міжнародними експертами, національними експертами, кандидатами у президенти, у мери і будь-які інші посади, вже доведено - собівартість складає приблизно 2 тисячі гривень.

Людям продають 8500. 6500 - це чисті побори.

Наша позиція: нам треба йти не аномальним для Європи шляхом - субсидіювання кожного другого, а йти шляхом оптимізації, здешевлення розміру плати за газ", - зазначив Сергій Каплін, народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики.