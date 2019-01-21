Очільниця МОЗу закликає українців відмовитися нарешті від чорної ікри!

"Краще вживайте червону", - щиро радить Уляна Супрун. Адже рибок шкода: вимираючих осетрових...

Новий пост в.о. міністра у Facebook набрав сотні лайків. Щоправда, дехто з користувачів замислився - а в якому світі живе сама Супрун?

Безжальних поглиначів чорної ікри шукали наші кореспонденти.

"Їжте червону ікру, не чіпайте чорну!", - такий пост з'явився на сторінці міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Все ніби-то через те, що ікру чорних сортів збирають із осетрової риби. А вона, за даними всесвітнього Фонду охорони Природи - на межі вимирання. До посту Супрун прикріпила відео. На ньому рибалки залишилися без улову, бо у водоймищі не виявили риби.

Інтернет користувачі пишуть - Супрун живе в паралельній реальності. Бо більшість українців чорну ікру бачили лише на картинках або прилавках, а червону востаннє купувала на Новорічні свята.

На інтернет ресурсах банка чорної ікри коштує щонайменше 900 гривень за пів-кіло. При мінімальній пенсії у півтори тисячі гривень, український пенсіонер зміг би купити лише дві банки коштовного делікатесу. Для іншої їжі довелося б "затягнути паски". Та й їсти по ікринці на день.

"900 гривень! Та де їх взяти?! В мене 1700, то мені дуже довго збирати".

"Черной икры много не съешь!"

Пенсіонерка Галина Петрівна каже, востаннє їла чорну ікру в молодості. Зараз, навіть якби й хотіла купити, то збирати на неї довелося близько року:

"У меня 1500 гривен на месяц. 900 - ну, считайте 9 месяцев!"

Пост Супрун вже набрав чимало коментарів у мережі. Інтернет-користувачі обіцяють, відмовляться також від мармурової телятини, трюфелів та фуагри. Купуватимуть лише печінку тріски. Тож Уляна Супрун може бути спокійною - осетрова риба в Україні у безпеці, бо більшості українців - чорна ікра просто не по кишені. А такі поради - не на часі.