Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, с кем она любит обниматься. Артистка призналась, что хоть и любит объятия, но после этого ей приходится оправдываться перед родной дочерью, пишет "Сегодня".

"Бывает, ребенок подходит, чтобы сфотографироваться, прижимается к животу… И даже слышно, как сердечко бьется от волнения. А моя младшая дочь, если увидит - по телевизору или на фото - потом спрашивает: "Что это?" Ревнует очень: "Чего это ты обнимаешь какую-то чужую девочку? Ты только меня обнимать должна!" - рассказала Оля Полякова.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова серьезно заболела во время отдыха.