Оля Полякова рассказала о дикой ревности [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, с кем она любит обниматься. Артистка призналась, что хоть и любит объятия, но после этого ей приходится оправдываться перед родной дочерью, пишет "Сегодня".
"Бывает, ребенок подходит, чтобы сфотографироваться, прижимается к животу… И даже слышно, как сердечко бьется от волнения. А моя младшая дочь, если увидит - по телевизору или на фото - потом спрашивает: "Что это?" Ревнует очень: "Чего это ты обнимаешь какую-то чужую девочку? Ты только меня обнимать должна!" - рассказала Оля Полякова.
Ранее мы писали о том, что Оля Полякова серьезно заболела во время отдыха.
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