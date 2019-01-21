У Страсбурзі стартувала зимова сесія ПАРЄ. У перший день делегати схвалили терміновий розгляд питання про морську воєнну агресію Росії проти України. Чим ще житиме Асамблея цього тижня - розповість Ірина Іванова.

Ранок у сесійній залі почався з формальної процедури - переобрання президента. Головування на два роки продовжила Ліліан Морі Паск'є.

Ця представниця Швейцарії критикує Росію за агресію проти України, однак, як голова ПАРЄ, виступає за збереження діалогу з Москвою і повернення делегації РФ в асамблею.

Відсутність російських депутатів на сесії президент вважає загрозою для існування Ради Європи, яка, до слова, цього року відзначає 70 ювілей.

"Ситуація, коли одна країна - Російська Федерація - не представлена в Асамблеї, але бере участь в інших органах Ради Європи - контр-продуктивна. Цей чинник негативно впливає на нас, - як на організацію, що захищає права людини та демократію на континенті. На кону - майбутнє Ради Європи, і це наша відповідальність - знайти вихід з цієї ситуації", - наголосила Ліліан Морі Паск'є, президент ПАРЄ.

Нагадаємо, що цей сесійний рік пройде без участі російських делегатів - Москва знову не подала заявки. РФ вирішила бойкотувати засідання в Страсбурзі - до відновлення усіх своїх повноважень, які ПАРЄ урізала після анексії Криму та збройних дій на Донбасі.

"Ми наполягаємо на тому, що поки не будуть виконані резолюції, поки не повернуться заручники з Донбасу, поки українці знаходяться в російських буцегарнях, а Росія ігнорує міжнародне право - повернення РФ не може бути", - наголосив Борислав Береза, представник української делегації в ПАРЄ.

Ще одне призначення в ПАРЄ: першого заступника голови української делегації - Юлію Льовочкіну обрали віце-головою бюро групи соціалістів. Це друга за величиною група в асамблеї, до неї належить і нинішній президент - Ліліан Морі Паск'є.

А от неприємним сюрпризом для української делегації стала зміна внутрішніх правил ПАРЄ щодо формування комітетів. Українці втратили свої місця, зокрема, і в регламентному комітеті, який, на думку депутатів, шукає інструменти для повернення російської делегації в ПАРЄ.

"Усіх українських делегатів на сьогоднішній день викинули з комітетів, з регламентного комітету, і з комітету по суддям, по моніторинговому комітету - відмовилися включати українців додатково. Очевидно, що це робота тут проросійських сил. У такий спосіб вирішили українцям просто помститися", - зазначила Олена Сотник, представник української делегації в ПАРЄ.

Водночас делегати внесли у порядок денний розгляд резолюції щодо відкритої морської агресії Росії проти України. Спершу ініціативу підтримали на закритому засіданні бюро, а згодом - більшістю голосів у залі.

Дебати відбудуться у четвер вранці.

Ще кілька українських тем розглядатимуть на так званих "сайд-івентс". У вівторок буде круглий стіл про захист прав людини в окупованому Криму, а в середу говоритимуть про заручників у Росії. Участь мають узяти рідні полонених українських моряків.