В Україні запроваджують програму перевиховання неповнолітніх злочинців - Юрій Луценко [ Редактировать ]
Для неповнолітніх злочинців в Україні з'явиться програма відновлення. Відповідний указ сьогодні підписали генпрокурор та очільник "Мінюсту".
Юрій Луценко вважає, що неповнолітніх правопорушників не варто закидати в каральну систему, а потрібно проводити з ними профілактичну роботу. Адже кожна дитина має право на другий шанс.
Для реалізації пілотного проекту обрано шість областей. Умови для використання програми: скоєння злочину невеликої або середньої тяжкості вперше, визнання своєї вини правопорушником та згода на участь у цій програмі.
"Сподіваюся, що у пілотних областях ми зможемо скоротити бюджетні витрати на повноцінний судовий розгляд. Потерпілий братиме участь у перевихованні неповнолітнього правопорушника й отримає відшкодування через швидку процедуру.
Також нас дуже цікавить залучення громадських організацій і соціальних служб до роботи з неповнолітнім правопорушником після завершення процедур, щоб залучити його до спортивної, культурної або іншої суспільної діяльності", - зазначив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.
по теме
Позбутися "соціального сирітства" можна тільки подолавши бідність - Олег Ляшко
Олег Ляшко привітав з Різдвом вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації у Житомирі
"Главное - привлечь детей": Грановский рассказал про шахматный турнир между Харьковом и Киевом
В Харькове завершился шахматный турнир между местными и киевскими спортсменами
Под Одессой мать нашла двухмесячного сына мертвым
Под Одессой мать обнаружила тело своего двухмесячного сына без признаков жизни
Девочка сбежала от убийцы ее родителей: жуткие подробости похищения
Мужчина убил семейную пару, а их дочь похитил, однако спустя три месяца девочке удалось сбежать от маньяка
У Києві закрили на карантин 13 шкіл
Через грип та ГРВІ в різних районах Києва зупинили навчання вже в 13 школах - це майже 2 сотні класів