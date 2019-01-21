Для неповнолітніх злочинців в Україні з'явиться програма відновлення. Відповідний указ сьогодні підписали генпрокурор та очільник "Мінюсту".

Юрій Луценко вважає, що неповнолітніх правопорушників не варто закидати в каральну систему, а потрібно проводити з ними профілактичну роботу. Адже кожна дитина має право на другий шанс.

Для реалізації пілотного проекту обрано шість областей. Умови для використання програми: скоєння злочину невеликої або середньої тяжкості вперше, визнання своєї вини правопорушником та згода на участь у цій програмі.

"Сподіваюся, що у пілотних областях ми зможемо скоротити бюджетні витрати на повноцінний судовий розгляд. Потерпілий братиме участь у перевихованні неповнолітнього правопорушника й отримає відшкодування через швидку процедуру.

Також нас дуже цікавить залучення громадських організацій і соціальних служб до роботи з неповнолітнім правопорушником після завершення процедур, щоб залучити його до спортивної, культурної або іншої суспільної діяльності", - зазначив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.