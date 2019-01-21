У Північній Ірландії активізувалися місцеві терористи. Поліція затримала чотирьох чоловіків у зв'язку із вибухом автомобіля в місті Лондондеррі. Атаку приписують терористичній організації "Нова ІРА" - це наступники сепаратистської воєнізованої організації, яка виступала за незалежну Ірландію.

Подробиці - у нашого британського кореспондента Світлани Чернецької.

Нова атака доморощених терористів Північної Ірландії. Члени забороненої організації ІРА підірвали автомобіль із вибухівкою.

На кадрах камери відеоспостереження можна побачити, що не запаркувавшись як слід, із машини стрімголов вибігає водій. Водночас, поки авто простояло на дорозі, його минули десятки людей, зокрема і група підлітків. Невідомо, хто зателефонував до благодійної організації "Самаритяни" з попередженням про бомбу, але поліція перехопила повідомлення і оточила район. Тож до вибуху офіцерам вдалося евакуювати усі сусідні будівлі. І жертв змогли уникнути.

"Ця бомба могла здетонувати в будь-який момент. Пристрій був доволі нестабільний. Його провезли повз домівки людей, вулицями нашого міста. Жорстокий, спланований вчинок. Вочевидь, це показова спроба вбити людей", - наголосив Марк Гамільтон, заступник начальника поліції Лондондеррі.

Вже відомо - машину відібрали у водія, який доставляв піцу. Йому погрожували, приставивши пістолета до скроні. Поліцейські затримали чотирьох чоловіків. Їм від 20 до 42 років.

Втім, ще треба довести їх причетність до організації "Нова ІРА". Це малочисельна дисидентська республіканська група - наступниця Ірландської республіканської армії, яка відповідальна за три десятиліття насильства в Північній Ірландії. Виступає проти мирної угоди між Лондоном та Белфастом 1998 року. Члени цієї організації хочуть незалежності Північної Ірландії. І за останні роки здійснили серію терактів.