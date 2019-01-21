Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли [ Редактировать ]
В понедельник, 21 января, Украина и Израиль подписали в Иерусалиме соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщило в Facebook Министерство экономического развития и торговли Украины.
"Израиль стал 46-й страной, с которой Украина подписала соглашение о свободной торговле. С момента его вступления в силу будут отменены ввозные пошлины для примерно 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт. Это будет способствовать модернизации промышленного производства в Украине и увеличит добавленную стоимость производимой в Украине продукции", - утверждают в министерстве.
Соглашение будет способствовать увеличению объема торговли и инвестиционного сотрудничества, предполагают в ведомстве.
"Экспорт украинских товаров в Израиль уже растет. Если по итогам 2016 года Украина экспортировала в Израиль товаров на $488,5 млн, то в 2017 году эта цифра составляла уже $604,6 млн. За 11 месяцев 2018 года экспорт в Израиль превысил $535 млн", - сказано в сообщении.
Церемония подписания состоялась после встречи президента Украины Петра Порошенко с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.
Подписи под документом поставили первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн.
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