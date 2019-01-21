Два роки біля керма. Важлива дата для Дональда Трампа - річниця інавгурації, у 2017 році в ці дні він отримав владу в країні і переїхав до Білого дому. Про які підсумки говорить сьогодні преса і самі американці? Все з'ясував Дмитро Анопченко.

Середина першого (а можливо - і єдиного) президентського терміну Дональда Трампа - час, коли і країна підбиває перші підсумки, і він сам замислюється - про що напишуть у підручниках історії щодо 45 президента. Схоже на те, що у них точно будуть слова "війна на всіх фронтах", "рекордний шатдаун" і - "твіттер".

У "твіттері" Трампа - кнопка "опублікувати" - страшніша за ядерну. В постах президента дістається всім. Він зводить рахунки, вигадує противникам прізвиська; причому слів не вибирає. Він перекреслив усі задані попередниками етичні стандарти.

Війну Трамп із самого першого дня веде на всіх фронтах. І з Китаєм - торгову, і з Європою - політичну, і з демократами - на виживання. І, схоже, анітрохи не переймається. Навпаки. Як і писав в своїх книгах про мистецтво переговорів - чим ти більш непередбачуваний, тим частіше тобі йдуть на поступки.

Шатдаун при Трампі - найтриваліший за всю історію Америки. Протягом місяця 800 тисяч держслужбовців не отримують зарплатню і кінця цьому не видно. Днями президент запропонував план, як все виправити: подовжити легальний статус для мігрантів в обмін на 5,5 мільярдів доларів фінансування на будівництво його стіни. Але демократи відкинули цю пропозицію ще до того, як Трамп висловив її офіційно - ґрунтуючись тільки на чутках у ЗМІ.

Але прогнози в пресі - мовляв, шатдаун остаточно зруйнує і без того низький рейтинг Трампа - спростовують соціологи. Ось свіжі цифри авторитетного агентства Rasmussen Reports: лише 10 відсотків виборців сказали, що зупинка роботи уряду позначилася на них особисто. 35% зізналися - "майже не відчувають шатдаун" і 54% (кожен другий) відповіли - мовляв, їхнє життя взагалі не змінилося.

У третій рік свого президентства Трамп входить з рахунком 44 на 55. 44% американців як і раніше повністю підтримують його дії, 55% - повністю не сприймають все, що він робить.

Тих, хто за нього - Трамп "взяв" економікою. Він дійсно домігся різкого зниження податку на прибуток - і бізнес, і прості американці стали менше віддавати до бюджету. Економічне зростання зараз рекордне, а безробіття - на мінімумі останніх десятиліть. Домовленості з Кім Чен Ином - теж пішли йому "в плюс", ба більше, - як раз у річницю інавгурації оголошено - мовляв, визначилися з місцем другої зустрічі, це буде В'єтнам. І у підсумку екватор свого президентства Дональд Трамп як і раніше зустрічає на тлі гучних розслідувань і скандалів, в розділеній країні, з половинчастим рейтингом, але при цьому - все також із шансами в 2020 році ще раз отримати крісло в Білому домі.